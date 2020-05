Se lahko Netanjahu izvleče?

Nasprotniki aktualnega izraelskega predsednika vlade so se danes zbrali pred stavbo sodišča v Jeruzalemu. FOTO: Emmanuel Dunand/AFP



»Družinska« odvisnost od luksuza

, ki je pred tednom dni petič zaprisegel kot predsednik izraelske vlade, se je danes kljub nekaterim drugačnim napovedim vendarle pojavil na okrožnem sodišču v Jeruzalemu, kjer se je – tako ga označujejo izraelski časopisi – začel sodni »proces stoletja«. Obtožnica Netnajahuja, prvega izraelskega premiera, ki se na sodišču znašel še v času trajanja mandata, bremeni prevare, kršitve zaupanja in sprejemanja daril.»Tu, pred vami, stojim kot vaš ministrski predsednik. Pokončno in z dvignjeno glavo,« je Netanjahu, obkrožen s sodelavci in varnostniki, dejal novinarjem, ki so se zbrali na jeruzalemskem okrožnem sodišču. »Cilj tega sojenja je zrušenje močnega predsednika vlade iz desnega bloka in na ta način umik desnice iz vodenje države za mnoga leta,« je v slogu avtoritarnih in populističnih voditeljev povedal Netanjahuju, ki je minuli teden po petstodesetih dnevnih političnega kaosa po dogovoru z opozicijskim voditeljem(Modro-belo zavezništvo) že petič prisegel kot predsednik izraelske vlade. To naj bi vodil naslednjih 18 mesecev, ko naj bi ga na čelu vladnega kabineta zamenjal Ganc.Že da je do sojenja sploh prišlo, je trajalo dolgo časa. Tožilstvo je trdo garalo, obremenjujočih dokazov pa je ogromno. Jasno je, da bo sojenje Netanjahuju dvignilo ogromno prahu in iz številnih izraelskih političnih in poslovnih omar privleklo obilico okostnjakov: obtožnica, ki med Netanjahuja med drugim bremeni sistematiziranega in finančno podkrepljenega podrejanja medijev (usluge tajkunskim lastnikom), sprejemanja dragih daril od bogatih in vplivnih prijateljev (enormne količine šampanjca, cigar in – za ženo Saro – sladoleda, …) in vplivanja – najbolj obremenjujoča obtožba – na zakonodajne odločitve, ki so lastniku velikega telekomunikacijskega podjetja Bezeq prinesla več sto milijonov dolarjev dobička, obenem pa je bila spletna stran (ki ji komaj mogoče reči medij) Walla izkoriščena za promocijo predsedniku vlade, milo rečeno, prijaznih vsebin.Netanjahu je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi se ognil sodnemu procesu, na katerem bi bil lahko obsojen tudi na desetletno zaporno kazen – izraelski viri navajajo realno možnost triletne kazni. Tudi njegovo vztrajanje v politiki – tri zaporedne parlamentarne volitve brez jasnega zmagovalca – je treba razumeti v tem kontekstu. »Netanjahu se zaveda, da bo ta fotografija ena najbolj gledanih v zgodovini,« je v izraelskem časopisu Maariv o podobi Netanjahuja na sodišču zapisal kolumnist. »Zaveda se, da bo to ena prvih njegovih slik na Wikipediji. Zaveda se, da se bo ta podoba vgradila v zavest milijonov – če ne še več – ljudi,« je dodal izraelski novinar.Netanjahu je sicer pošteno odleglo, ko je izraelsko vrhovno sodišče nedavno izglasovalo, da lahko ostane na čelu vlade tudi v času trajanja sodnega procesa. Je pa zasedba treh sodnikov, ki vodijo sojenje, minulo sredo zavrnila obtoženčevo prošnjo, da ne bi prišel na uvodno dejanje procesa.Že zdaj je jasno – tako kot v primeru leta 2014 prav tako zaradi korupcije na zaporno kazen obsojenega nekdanjega premiera(proces ni potekal, ko je bil na političnem položaju) – da bo sojenju človeku, ki rekordno dolgo vodi izraelsko vlado, trajalo več let.