Benjamin Netanjahu moleduje za pomilostitev

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je predsednika Izraela Isaaka Herzoga prosil za pomilostitev glede obtožb o korupciji in goljufijah. Netanjahu je prošnjo, ki bi, če bo uslišana, pomenila konec že pet let trajajočega sodnega procesa, utemeljil rekoč, da bi bila pomilostitev v »javnem interesu«.

Urad Isaaka Herzoga je potrdil, da so prejeli kar 111 strani dolgo vlogo Netjahujevega odvetnika in jo posredovali oddelku za pomilostitve na ministrstvu za pravosodje. Herzogov pravni svetovalec bo oblikoval mnenje, predsednik pa bo šele po tem sprejel odločitev o pomilostitvi premirja, poroča Guardian.

Že pred nekaj tedni je izraelskemu predsedniku pisal tudi predsednik ZDA Donald Trump in ga pozval, naj pomilosti Netanjahuja.

Predsedniška pomilostitev še pred obsodbo ali priznanjem krivde bi bila v Izraelu sicer precedens, kaj podobnega se je zgodilo nazadnje leta 1986, ko je predsednik s pomilostitvijo preprečil sodbo pripadnikom izraelske obveščevalne službe Šin Bet. Pomilostitev brez priznanja krivde in odstopa bi verjetno le še poglobila izraelsko politično krizo.

Seveda pa Herzog ne more rešiti Netanjahuja še veliko hujših obtožb, saj je mednarodno kazensko sodišče v Haagu, zaradi suma odgovornosti za vojne zločine, ki jih Izrael izvaja na okupiranem palestinskem ozemlju, za izraelskega premierja razpisalo tiralico.