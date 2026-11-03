Benjamin Netanjahu vidi rešitev v vojni

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    3. 11. 2026 | 15:38
    5:45
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    ZDA so tudi zaradi intenzivnega pritiska za zdaj še izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja sredi pogajalskega procesa obnovile napade na Iran, koalicija štirih izraelskih opozicijskih strank, ki so minuli torek na parlamentarnih volitvah dobile 48 poslanskih sedežev v knesetu (Netanjahujev blok jih ima 53), pa se je danes sestala prvič po volitvah, ki niso prinesle jasnega zmagovalca. Izraelska opozicija bi lahko sestavila vlado s palestinsko Skupno listo in stranko Ra'am, toda zaradi rasizma, ki preveva izraelsko politiko in družbo, je za to zelo malo možnosti. Benjamin Netanjahu je v dneh pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami – in vmesnimi volitvami v ZDA – nenehno pritiskal na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj ZDA sprožijo nov val napadov na Iran in naj to ...

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    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

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