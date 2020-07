FOTO:Beograd in druga srbska mesta znova v pričakovanju protestov

Lažna slika varnosti

Umrlo še enajst bolnikov

Kot kažejo danes objavljeni uradni podatki, so v Srbiji v zadnjih 24 urah potrdili še 266 okužb, skupno že 17.076. Zaradi covida-19 je umrlo še 11 bolnikov, skupno 352, poroča Tanjug.



V zadnjem dnevu so testirali 7529 ljudi, skupno 471.700. Število bolnikov na ventilatorjih narašča in jih je sedaj 120. Aktivnih okužb je 3339. STA

Bolnišnice v Beogradu polne

V Beogradu in drugod po Srbiji, od koder zadnje dni prihajajo posnetki nasilja na protestih in brutalnih postopkov policije, bodo ljudje tudi nocoj na trgih in ulicah. Morebitne izgrede pričakujejo že tretji dan zapored.Znova pričakujejo tisoče, ki ostajajo prepričani, da jih je oblast s podatki glede koronavirusa zavajala. Prvič so se pred beograjsko Nacionalno skupščino zbrali v torek, po nagovoru predsednikao novih omejitvah zaradi koronavirusa. Danes vlada v prestolnici tudi dejansko uvaja strožje ukrepe, a ne tudi policijske ure.Na ulicah protestirajo proti vladnim ukrepom in politiki Vučića, ki je danes odpotoval v Pariz, sledil bo še Bruselj. Obe prestolnici bosta prizorišči pogovorov o Kosovu. Protestniki so prepričani, da jim je oblast predstavila lažno sliko varnosti. Zahtevajo ustanovitev novega kriznega štaba za boj proti koronavirusu, v katerem politika ne bo imela besede.Zahtevajo tudi takojšnjo izpustitev pridržanih med minulimi protesti, podatke o poškodovanih, odgovornost vrha policije in objektivno poročanje javne radiotelevizije RTS.Policijski sindikat se je sicer danes odzval z besedami, da so za nasilje odgovorni »dobro organizirani provokatorji«. Namreč ekstremistične in navijaške skupine.RTS je poročala, da je najslabša epidemiološka slika v Beogradu. Po današnjem zasedanju kriznega štaba je premierkanapovedala nove, strožje ukrepe, ki pa bodo veljali le za prestolnico, medtem ko za območje celotne države enotnih strožjih ukrepov ni. Oblast je v času, preden se bodo protestniki znova zbrali na trgih in ulicah, napovedala prepoved organiziranega zbiranja več kot desetih ljudi tako v zaprtih prostorih kot na prostem.Gostinski lokali, trgovine in lekarne bodo morali imeti jasno označeno, koliko gostov sme naenkrat vanje – predvideni so štirje kvadratni metri na osebo –, poslovanje v vseh javnih zaprtih prostorih pa bo med 21. in 6. uro prepovedano. Brnabićeva je dodala, da se kapacitete beograjskih bolnišnic polnijo in da bo cena tega, kar se je včeraj in predvčerajšnjim dogajalo na ulicah prestolnice, visoka.Direktor Infekcijske klinikeje bil glede zapolnjenosti bolnišnic še bolj pesimističen. Izjavil je, da so tiste v Beogradu polne in da imajo zgolj na njegovi kliniki 350 pregledov dnevno. Skupno v Beogradu okoli 500. Tretjina pacientov mora takoj v bolnišnično oskrbo, mnogi potrebujejo podporo s kisikom. Obolele iz Beograda že pošiljajo v Pančevo, Smederevo in Požarevac. Število bolnikov na ventilatorjih v Srbiji je trenutno 120.Premierka je danes zagovarjala tudi nekdanjo Vučićevo uvedbo policijske ure, a dodala, da je za takšen ukrep potrebna razglasitev izrednih razmer. O protestnikih pa: »Ne razumem takšnega obnašanja, takšnega zbiranja, nečesa, kar neposredno ogroža naše zdravstvene delavce in s tem ljudi, ki se zdravijo.«