Beograd je še bolj skrenil z evropske poti

Po številnih kritikah, da se v evropskih institucijah preveč medlo odzivajo na dogajanje v Srbiji po Mladićevi smrti v Haagu, sta se predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik evropskega sveta António Costa vendarle ostreje odzvala. V Bruslju še preučujejo, kakšne ukrepe bi lahko sprejeli kot odziv na dogajanje v Srbiji.

Ker Beograd od leta 2021 ni odprl ali zaprl nobenega poglavja, je pristopni proces de facto zamrznjen. Če bi se EU uradno odločila za prekinitev pogajanj, se sploh ne bi več pogovarjali o pogojih za njihovo odprtje, dokler se ne bi zgodili resni politični premiki v Srbiji.