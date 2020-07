Beograd ostaja brez Ljubljanske, Mariborske, Celjske, Blejske ulice

V Beogradu bodo preimenovali nekatere ulice, ki imajo ime še iz časov nekdanje skupne države Jugoslavije, poročajo srbski mediji.



Tako v glavnem srbskem mestu ne bo več tabel z napisi: Porečka, Hvarska, Hrvatska, Splitska, Podravska, Bjelovarska, Šibenička, Ljubljanska, Bledska, Bosanska, Mariborska, Celjska, Lopudska, Murska, Zenička …



Beograjski podžupan Goran Vesić je poudaril, da morajo beograjske ulice nositi ime po ljudeh, ki so delali dobro v korist Srbije, kot tudi po prijateljskih krajih in državah. Zraven je spomnil, da imajo v Beogradu ulice poimenovane po vseh nekdanjih bratskih krajih in republikah, zato ni normalno, da nobeno drugo mesto v drugih republikah nima Beograjske ulice, razen Podgorice in Skopja. Ta trditev beograjske podžupana sicer ne drži, saj ima Beograjsko ulico vsaj še Maribor.



Pred časom so tako že preimenovali Zadarsko ulico v Dobrice Ćosića, Zagrebačko ulico v Koče Popovića in Pohorsko ulico v Ulico generala Ždanova.



Da bi torej v Beogradu ohranili ulice po slovenskih krajih, očitno niso pomagale niti skupne seje slovenske in srbske vlade, nazadnje decembra lani z Marjanom Šarcem in Ano Brnabić.