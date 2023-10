Beograd si upa!​

V nadaljevanju preberite:

V srbski prestolnici bodo v torek slavnostno odprli zasebni muzej s spomenikom četniškemu generalu Dragoljubu Draži Mihailoviću. Poveljnik starojugoslovanske vojske, ki se ob kapitulaciji leta 1941 ni hotel predati, je bil zaradi sodelovanja z okupatorjem in množičnih pokolov civilistov v muslimanskih predelih Srbije po koncu druge svetovne vojne obsojen na smrt. Danes o interpretaciji vloge četniškega gibanja v Srbiji potekajo hude ideološke bitke, liberalni del srbske družbe pa v čaščenju lika in dela generala Mihailovića vidi zdrs z evropske poti v smeri pospešene fašizacije družbe in proč od družbe nenasilja.