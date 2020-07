Beograd, v kaj se spreminjaš?

Vsak moj pogovor s sorodniki in prijatelji v Beogradu se začne in konča z njihovim vprašanji: »Kaj drugod po svetu govorijo o nas? Kaj pravijo, koliko okuženih s koronavirusom je v Srbiji? Bo Evropa končno dojela, da je največje zlo Vučić?« Te dni med vrsticami zaznavam še več strahu in še globlje dvome. V Beogradu nihče nikomur in nič več ne verjame.Ko so šli v torek ljudje na ulice, so se jim pridružili tudi številni moji sorodniki. Nato pa se jih je večina vrnila domov. Pa ne toliko zaradi strahu pred okužbo, temveč zaradi ogorčenja nad prihodom »navijačev«, ki so proteste proti predsedniku preusmerili v nasilne ...