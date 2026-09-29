Beograjski župan napadel mestno svetnico

Beograjski župan Aleksandar Šapić je menda v ponedeljek zvečer v Beogradu fizično napadel opozicijsko mestno svetnico Tatjano Mićić. Policija ga je po incidentu odpeljala na policijsko postajo in kmalu izpustila.

Mestna svetnica opozicijskega gibanja Kreni-Promeni Tatjana Mićić je za portal N1 Srbija povedala, da sta z možem med sprehodom po soseski srečala Šapića. Po njenih besedah se ji je župan približal in ji očital, da je pred njegov dom vodila ljudi.

Ko ga je želela posneti s telefonom, jo je menda začel udarjati po roki. Njen mož jo je poskušal zaščititi, Mićićeva pa je po lastnih besedah stopila med njiju, da bi preprečila spopad. Takrat jo je menda Šapić udaril v nos in ji ga poškodoval.

Šapič napad zanika

Šapić, sicer član vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), je danes zanikal, da je udaril svetnico. »Začeli smo se prerivati. Ženske nisem udaril, temveč sem jo odrinil, da bi se ubranil njenega moža,« je izjavil po poročanju portala Nova.rs. Zatrdil je, da ni nikogar prvi napadel in da v življenju ni udaril ženske.

Po njegovi različici dogodkov sta ga Mićićeva in njen soprog najprej verbalno, nato pa še fizično napadla, potem ko je vprašal, zakaj so na družbenih omrežjih delili njegov naslov, pred njegovo hišo vodili ljudi in mu grozili. Gibanje Kreni-Promeni je za danes napovedalo protest pred tožilstvom, ker je policija Šapića po njihovih navedbah izpustila le 15 minut po incidentu.

Napovedalo je tudi kazensko ovadbo in zahtevalo njegovo prijetje. Vodja gibanja Savo Manojlović pa je za N1 Srbija medtem povedal, da so zdravniki pri Mićićevi ugotovili zlom kosti, zaradi česar je danes na kirurškem oddelku.

Incident so obsodile tudi nekatere druge opozicijske stranke. Pozvale so k razrešitvi Šapića in zahtevale, naj ga policija in tožilstvo obravnavata enako kot druge osumljence nasilja.