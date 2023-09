Beograjski župan odstopil, sledijo mu še drugi iz Vučićeve stranke

Beograjski župan Aleksandar Šapić iz vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) je danes formalno odstopil s položaja, enako so storili tudi nekateri drugi župani in predsedniki občin v Srbiji iz vrst SNS. Odstopi so po pisanju srbskih medijev povezani s predčasnimi parlamentarnimi in pokrajinskimi volitvami, ki bodo predvidoma 17. decembra.

Po navedbah srbskega portala Politika je pobuda za odstope prišla z vrha stranke SNS, razlog zanjo pa naj bi bile predčasne volitve. V Srbiji morajo namreč po zakonu razpisati volitve najkasneje 30 dni po tem, ko župan poda odstop.

Srbski mediji pišejo, da bodo odstope danes do konca dneva najverjetneje podali vsi župani mest in predsedniki občin v Srbiji, ki prihajajo iz vrst SNS. Veliko od njih jih je to že storilo.

»Pravkar sem podal formalni odstop z mesta župana mesta Beograd, da bi začeli zagotavljati zakonske pogoje za izvedbo parlamentarnih in pokrajinskih volitev ter volitev v beograjsko skupščino 17. decembra,« je danes sporočil Šapić po poročanju portala srbske televizije N1. Napovedal je, da bo vodil mesto Beograd do dneva predčasnih volitev.

Da bi parlamentarne in pokrajinske volitve ter volitve v beograjsko skupščino lahko potekale 17. decembra, je že v sredo omenjal srbski predsednik in donedavnega vodja stranke SNS Aleksandar Vučić.

Po navedbah N1 je tako v četrtek dejala tudi srbska premierka Ana Brnabić, ki naj bi na seji vlade od ministrov in državnih sekretarjev zato zahtevala, da do sredine oktobra sprejmejo vse uredbe in predpise, ki so v postopku. Brnabićeva je danes sicer zanikala, da bi omenjala konkretne datume. Upa pa, da bodo volitve v decembru, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Zahtevo za razpis predčasnih parlamentarnih volitev in volitev v skupščino Beograda do konca leta so Vučiću ta mesec predložili predstavniki proevropskega dela srbske opozicije. Vučić je sporočil, da bo nanjo odgovoril do konca meseca.

Proevropska opozicija, ki je v zadnjih mesecih organizirala tudi proteste pod geslom Srbija proti nasilju, sicer vztraja, da volitve v beograjsko skupščino in parlamentarne volitve potekajo ločeno od rednih lokalnih in pokrajinskih volitev v Vojvodini. To zahtevajo na podlagi izkušenj s preteklih predčasnih in rednih volitev po prihodu SNS na oblast leta 2012, ki so bile organizirane tako, da vladajoče stranke vselej nastopajo z enotno listo na vseh volitvah, pri čemer je vedno izpostavljeno ime Vučića kot nosilca liste.

Opozicija je v času volitev v zadnjem desetletju, ki so bile organizirane na krilih Vučićeve priljubljenosti, med drugim opozarjala na nepravične volilne pogoje, nepopoln in neurejen seznam volivcev ter neenakomerno zastopanost v medijih.