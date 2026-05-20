Berlin brez odgovora na kitajsko prevzemanje trgov

Nemčija doživlja "drugi kitajski šok", kot ga vse pogosteje imenujejo v največjem evropskem gospodarstvu. Če je v prvem izginjala domača tekstilna proizvodnja, so v drugem na udaru ključne izvozne panoge: avtomobilska, strojna, kemična in farmacevtska. Ekonomisti ugotavljajo, da je zaradi vse večje kitajske konkurence izginilo že 400.000 delovnih mest, Nemčija pa izgublja tržne deleže na svetovnih trgih. Ne gre več le za nizke stroške dela, ampak za konkurenčnost v najnaprednejših tehnologijah. V Berlinu za zdaj odgovorov na ta izziv nimajo, iščejo pa ga tudi v Bruslju, saj šibka nemška industrija predstavlja širši problem za celino.