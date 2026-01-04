Po domnevno politično motiviranem napadu Berlin brez elektrike

Potem ko je zaradi požara na električnih kablih v Berlinu v soboto brez elektrike ostalo okoli 45.000 gospodinjstev, je berlinska policija danes sporočila, da bi za napadom lahko stala ekstremistična okoljevarstvena skupina. Nekatera gospodinjstva bi lahko brez elektrike ostala še do četrtka, je sporočil dobavitelj.

V soboto je zaradi požara v bližini elektrarne brez elektrike ostalo okoli 45.000 gospodinjstev in več kot 2200 podjetij v nemški prestolnici. Kot je dejal župan Kai Wegner, je šlo pri tem za politično motiviran napad, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Policija je začela preiskovati sum požiga, potem ko je državna varnostna služba, odgovorna za politične zločine, prejela pismo, v katerem je nekdo prevzel odgovornost za požig. Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik policije, bi lahko za napadom stala skrajno leva ekstremistična skupina.

Po njegovih besedah je ekstremistična skupina Vulkangruppe na spletu objavila izjavo, v kateri je prevzela odgovornost za napad, in to izjavo opisal kot verjetno. Preiskava se nadaljuje.

Skupina je na spletu zapisala, da je bila elektrarna »uspešno sabotirana«, in dodala, da cilj niso bili izpadi elektrike, temveč je tarča gospodarstvo, ki temelji na fosilnih gorivih.

Dobavitelj elektrike je čez noč uspel na omrežje priključiti več tisoč gospodinjstev, vseh pa ne bodo uspeli priključiti vse do četrtka popoldne.

Mestne oblasti so sporočile, da so večino prizadetih bolnišnic uspešno priključili na omrežje, prizadete šole pa bodo verjetno zaenkrat ostale zaprte.