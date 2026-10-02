Berlinčani skrbijo za drevesa s pomočjo aplikacije

Zaradi vse bolj vročih poletij v Berlinu so razvili aplikacijo Gieß den Kiez, ki dobesedno pomeni »zalij sosesko«. Uporabniki pravijo, da se počutijo, kot da bi skrbeli za hišnega ljubljenčka, poroča Guardian.

Projekt poteka že od leta 2020, na platformi je trenutno registriranih 12.000 prostovoljcev. Njihova prizadevanja dopolnjujejo delo okrajnih služb, pristojnih za ceste in zelene površine, ki že zalivajo na tisoče dreves, vendar v vročini ne zmorejo vedno zadostiti vsem potrebam.

Kako deluje aplikacija

V aplikaciji lahko uporabniki vidijo podatke, kdaj je bilo določeno drevo nazadnje zalito, zabeležijo zalivanje, barvne oznake pa jim povedo, katera drevesa nujno potrebujejo zdravljenje.

Interaktivni zemljevid prikazuje več kot 962.000 dreves v Berlinu. Za vsako drevo so na voljo podatki o vrsti, starosti in ocenjeni količini vode, ki jo potrebuje. Iskanje in filtriranje omogočata še lažje raziskovanje mestnega drevja

Uporabniki lahko drevesa na primer razvrščajo glede na starost in tako dobijo vpogled v starostno sestavo mestnega drevja ali pa preprosto poiščejo najstarejše drevo.

Z ustvarjenim profilom lahko spremljajo tudi svojo dejavnost zalivanja in na zemljevidu prikažete drevesa, za katera skrbite.

Vodja projekta Anna Mehrländer je povedala, da je presenečena, koliko je ljudem v resnici mar za drevesa. Podnebne spremembe nas spremljajo na vsakem koraku, vendar ta malenkost soseski pomaga, da drevesa lažje prenašajo vročino. Hkrati pa se ljudje na ta način povezujejo med seboj. Uporabnica aplikacije je povedala, da se mnogi ravno zaradi tega projekta odpravijo iz hiše.

Drevesa hladijo zrak in med vročinskimi valovi zmanjšujejo učinek mestnih toplotnih otokov, hkrati pa zmanjšujejo nevarnost poplav ob močnem deževju. FOTO: Roman Šipić

Pozitivni učinki

Zalivanje dreves je priljubljeno predvsem v času vročinskih valov, poleti so v Berlinu izmerili rekordnih 39 stopinj Celzija in takrat so ljudje po mestu drevesom namenili kar 8000 litrov vode.

Raziskave potrjujejo koristi v mestih pri blaženju posledic podnebne krize. Drevesa hladijo zrak in med vročinskimi valovi zmanjšujejo učinek mestnih toplotnih otokov, hkrati pa zmanjšujejo nevarnost poplav ob močnem deževju. Poleg tega povečujejo biotsko raznovrstnost, zmanjšujejo onesnaženost zraka in lahko izboljšajo duševno zdravje prebivalstva.

Strokovnjak za urbano gozdarstvo dr. Cecil Konijnendijk je rekel, da so v preteklosti drevesa v mestih razumeli predvsem kot prijeten estetski dodatek. Danes pa jih vse bolj razumemo kot ključno mestno infrastrukturo.

Vsako mesto lahko kopira kodo in vzpostavi svojo različico platforme. Glavni pogoj je podatkovna zbirka vseh dreves v mestu. Sistem je mogoče vzpostaviti kjerkoli, od Kitajske do Združenega kraljestva.