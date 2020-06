FOTO:Berlinčani v podporo gibanju Temnopolta življenja štejejo

V soboto, 6. junija, se je na osrednjem berlinskem trgu Alexanderplatzu v podporo gibanju Black lives matter (Temnopolta življenja štejejo) in boju za pravico v Minneapolisu pred kratkim preminulega Georgea Floyda zbralo okoli 15.000 prebivalcev.



Valu globalne ogorčenosti in odpora nad kontinuirano prisotnostjo rasizma in policijske brutalnosti se je aktivno pridružil tudi Berlin, ki po svoji sestavi prebivalstva velja za eno izmed najbolj multikulturnih prestolnic Evrope.



Protestniki, med katerimi je prevladovala mlajša generacija, so se spominu na Floyda in druge žrtve policijskega nasilja poklonili z osem minut in 46 sekund dolgo tišino, ter z inspirativnimi govori in kljub opazni nemirnosti in globokemu razočaranju nad stanjem v družbi ohranili razmeroma mirnega duha.