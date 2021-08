Berlinski zid je padel, a ne za Kubance

V nadaljevanju preberite:

Na Kubi se spet dogaja, so vznemirjene poročale tiskovne agencije. Mladi so šli na ulice, ker so bili lačni in naveličani večnih obljub o lepših časih. Že šestdeset let se te končujejo z veliko besedami, a malo kruha. Policisti so nekaj protestnikov pretepli, nekaj so jih zaprli, potem pa se je vsaj na videz vse poleglo. Protestov s precej hujšimi posledicami, tudi z veliko smrtnimi žrtvami, je bilo v zadnjih letih v Združenih državah Amerike precej.



Ameriška blokada je kriva za vse zlo, ki se Kubancem dogaja že več kot šest desetletij, trdi režim v Havani. Kubanski režim je kriv, komunistična blokada ljudstva in vse države je temelj vsega zla, trdi ameriška stran. Nihče noče popustiti, ne Goljat – Washington – in ne David – Havana. Ne eden ne drugi se ne odreče duhu hladne vojne.



Malo podrobnejši podatki povedo, da kubanska država, kakor jo je postavil na noge Fidel Castro, ne bi mogla preživeti brez denarja iz Amerike, od tam ga pošiljajo kubanski emigranti, poltretji milijon jih je. Tudi brez zamrznjenih piščancev, ki jih prodajajo Američani, ne bi zmogli. Ne glede na vse blokade so Severnoameričani največji izvozniki na Kubo.