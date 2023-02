Berlusconi nedolžen, prostitutke oproščene pričanja

Silvio Berlusconi ni zagrešil nič kaznivega, nikogar ni podkupoval in ga prisilil v krivo pričanje. Četa deklet na poziv, ki so sodelovala na njegovih orgijah, pozneje pa prejemala visoke podkupnine, da ne bi pričala, je tudi oproščena vsakršne krivde in vsakršne vpletenosti. Tudi pričati jim ne bo treba. Sodišče v Milanu je namreč ugotovilo, da je že pred dvema letoma zagrešilo usodno napako. Deklet ni povabilo kot preiskovane osebe, ampak zgolj kot priče. Vsi sodni zapisniki so bili zavrnjeni. »Vitez« je presrečen, tožilstvo pa ugotavlja, da je kriv sodni sistem, nihče drug.

Enajst let že traja saga o nočeh razvrata v rezidenci nekoč prvega bogataša Italije in tudi predsednika vlade Silvia Berlusconija, ki je dve desetletji vedril in oblačil v Italiji. Tiste čase se je nedotakljivi lastnik televizijskega, založniškega in bančnega imperija javno hvalil, kako pri svojih letih še lahko dejavno sodeluje na veselicah z več mladenkami hkrati. Ko je Berlusconi padel, ker so se mu veljaki najprej v Evropi in potem še v Italiji odrekli, se je začela kalvarija sodnih procesov, ki je grozila, da ga bo uničila, vendar se naposled končuje kot farsa.

Mladoletna Ruby, ki krade srca

Vsa Evropa in ves svet sta bila pred dobrim desetletjem polna pikantnih zgodb, ki so nosile skupno ime »bunga-bunga«, ob Berlusconiju pa je bila glavna igralka zgodbe sedemnajstletno dekle iz Maroka Karima El Mahroug, kot plesalka si je nadela ime Ruby Rubacouori. Zdaj že polnoletna za medije trdi, da nikoli ni bila prostitutka.

Glavna igralka zgodbe je bilo takrat 17-letno dekle iz Maroka Karima El Mahroug, ki si je kot plesalka nadela ime Ruby Rubacouori. Zdaj že polnoletna za medije trdi, da nikoli ni bila prostitutka. FOTO: Piero Cruciatti/AFP

Na prvem procesu na temo »bunga bunga« so Berlusconija na prvi stopnji obsodili na sedem let zapora, na drugi stopnji pa je bil oproščen. Niso pa bili oproščeni njegovi sostorilci. Direktor ene izmed njegovih televizij Emilio Fede in deželna poslanka stranke Naprej, Italija, Nicole Minetti sta bila pravnomočno obsojena, ker sta šefu dokazano dobavljala dekleta na poziv.

Tretje dejanje, v katerem je šlo za plačevanje in prejemanje podkupnin, se je začelo z obtožnico, ki je za 28 obtoženih terjalo sto let zapora, za Berlusconija pa šest let zapora in deset milijonov evrov denarna kazni, se je razpletlo po italijansko. Nihče ni kriv, tudi sodniki ne, samo sistem, ki je zapleten in zato nepredvidljiv.

Ni še konec

Silvio Berlusconi še vedno vodi eno izmed treh strank vlade skrajne desničarke Giorgie Meloni, še vedno je vpliven, ne pa več vsemogočen, saj je njegova stranka tretja med koalicijskimi partnerkami. Zapisal je, da je »končno po enajstih letih trpljenja blatenja in ogromne politične škode vendarle oproščen«.

Drugi mož njegove stranke Antonio Tajani, ki je tudi podpredsednik vlade in zunanji minister Italije, razglaša, da je bil Berlusconi po krivem obtožen iz političnih razlogov. Tajani je hitro potisnil v pozabo nerodnost, ki mu jo je te dni še enkrat zakuhal Berlusconi, ko je spet pokazal s prstom na Ukrajino, ki da je kriva vojne z Rusijo. Zaradi izjav o krivdi Zelenskega je bil Putinov osebni prijatelj Berlusconi deležen ukora Evropske ljudske stranke. Tajani, ki v resnici vodi stranko, se je kot po navadi posul s pepelom, češ da Berlusconi pač ne predstavlja vlade.

Vodja poslanske skupine Naprej, Italija Alessandro Cattaneo je že predlagal ustanovitev parlamentarne preiskovalne skupine o politični zlorabi sodstva.

Zgodba se bo torej nadaljevala. Če ne na sodišču, pa vsaj v parlamentu, kjer ima desnica občutno večino. Na lokalnih volitvah prejšnji konec tedna se je še okrepila v obeh najbolj vplivnih regijah, v Laciju, ki je bil doslej levosredinski, in v Lombardiji.