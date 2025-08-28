  • Delo d.o.o.
    Svet

    Berlusconijeva vila »bunga bunga« na prodaj za 400 milijonov evrov

    Rezidenca stoji na sardinski plaži Smeralda in zaseda 4500 kvadratnih metrov. Ob vili so umeten vulkan in bungalovi za goste, v vili pa morska jama.
    Rezidenca stoji na plaži Smeralda in zaseda 4500 kvadratnih metrov. FOTO: promocijsko gradivo
    Galerija
    Rezidenca stoji na plaži Smeralda in zaseda 4500 kvadratnih metrov. FOTO: promocijsko gradivo
    Luka Škoda
    28. 8. 2025 | 13:18
    28. 8. 2025 | 13:21
    2:24
    A+A-

    Vila Certosa, v kateri je bival in rajal nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi, je na prodaj. Streljaj od sardinskega morja oddaljena vila bi po pisanju Politica lahko presegla ceno 400 milijonov evrov, s čimer bi postala ena najdražjih zasebnih nepremičnin na svetu. Vila je bila dalj časa prizorišče famoznih zabav »bunga bunga«, na katerih ni manjkalo ženskih spremljevalk, nekdanji češki premier Mirek Topolánek pa je bil na eni izmed zabav ujet v adamovem kostumu. 

    Berlusconi je v vili že takoj gostil tudi druge pomembne politike in državnike, kot so Vladimir Putin, nekdanji ameriški predsednik George W. Bush in nekdanji angleški premier Tony Blair

    Vilo je večkrat obiskal ruski predsednik in dober prijatelj Berlusconija, Vladimir Putin. FOTO: Reuters
    Vilo je večkrat obiskal ruski predsednik in dober prijatelj Berlusconija, Vladimir Putin. FOTO: Reuters

    Posest in vilo je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko še ni bil politik, Berlusconi kupil od sardinskega veljaka Giannija Onorata, ki je bil lastnik sardinske televizijske mreže La Voce Sarda. Vila se je takrat imenovala Monasterio, Samostan, zdaj je vse prej kot to. 

    Rezidenca stoji na plaži Smeralda in zaseda 4500 kvadratnih metrov. Na posesti je več bazenov in megalitov ter tudi bungalovi za goste, ki so postavljeni okoli umetnega vulkana.

    V notranjosti hiše so morska jama, do katere se je mogoče prebiti s čolnom, rimski amfiteater in bunker, odporen proti morebitnim jedrskim napadom. Leta 2004 je Berlusconi vilo z dekretom definiral kot »alternativni sedež z maksimalno varnostjo za predsednika vlade«.

    Po Berlusconijevi smrti je vila pristala v rokah njegovih petih otrok, ti pa so se kmalu odločili, da bodo večino podedovanih nepremičnin prodali. 

    V Berlusconijevi holdinški družbi Fininvest so za lokalne medije povedali, da je za hišo veliko zanimanja, a da še niso sklenili nobenega dogovora.

