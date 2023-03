Besarabske pustolovščine globalnih nasprotnikov

V nadaljevanju preberite:

V Kišinjovu so prepričani, da hoče Rusija strmoglaviti »prozahodne« moldavske oblasti, v Moskvi pa že vse od začetka »posebne vojaške operacije« proti Ukrajini, ki so jo sprožili 24. februarja lani, opozarjajo, da hočejo zahodni zavezniki Kijeva odpreti »drugo fronto« proti Rusiji tako v Gruziji kot v Moldaviji.

Takšne obtožbe je bilo slišati tudi iz same Gruzije, kjer so pred kratkim potekale množične »prozahodne« demonstracije proti vladi, ki je hotela sprejeti zakon o »tujih agentih«, a se je temu odpovedala tudi zaradi pritiskov Evropske unije, v katero si prizadeva vstopiti. Del evropske družine bi hoteli postati tudi v Moldaviji, kjer pa so se nedavno zaradi slabšanja socialnih in gospodarskih razmer na ulice zgrnili »proruski« protestniki. Obema nekdanjima sovjetskima republikama je skupno to, da so del njunega mednarodno priznanega ozemlja tudi tako imenovane teritorije zamrznjenega konflikta. Bistvena razlika med njima je v tem, da Moldavija ne meji na Rusijo in da Moskva (še) ni priznala neodvisnosti Pridnestrja, tako kot je to po kratkotrajni vojni z Gruzijo storila v primeru Abhazije in Južne Osetije.