Besede so vse ostrejše, dejanja tudi

V nadaljevanju preberite:

Nobenih znamenj pomirjanja ni, samo stopnjevanje napetosti in nasilja. Vladajoča macronistična politika in narod, vsaj del njega, ostajata vsaksebi, kajti potem ko so včeraj sindikati zaman iskali konsenz pri predsednici vlade Élisabeth Borne, so danes znova in že enajstič zbobnali na ulice nepregledne množice protestnikov. Upor proti pokojninski reformi se nadaljuje, a tudi vlada neomajno vztraja pri svojem.