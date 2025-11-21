Beti Hohler: Največji izziv so ameriške sankcije proti sodnikom

Slovenska sodnica na Mednarodnem kazenskem sodišču (ICC) Beti Hohler je v današnjem predavanju na Inštitutu za kriminologijo pri pravni fakulteti v Ljubljani kot glavni izziv sodišča izpostavila sankcije. Te so v veliki meri usmerjene v sodno neodvisnost sodnikov in imajo posledice na vsakdanje življenje, hkrati pa poudarjajo pomen sodišča.

44-letnica, prva Slovenka, izvoljena za sodnico ICC, je na predavanju z naslovom Mednarodno kazensko sodišče: Razmišljanja o obljubah, napredku in nevarnostih skozi svoje dolgoletne izkušnje na sodišču, kjer je začela že kot pripravnica, predstavila razvoj, delovanje, dosežke in izzive sodišča.

Začetki pred 80 leti

Spomnila je na začetke mednarodnega kazenskega prava, ki z nürnberškimi procesi segajo skoraj natanko 80 let nazaj, predstavila načrte in ideje za ICC ter ključne trenutke ob koncu 80. in v začetku 90. let, ki so privedle do njegove ustanovitve leta 2002.

Poudarila je, da so 90. leta trenutek, ko mednarodna skupnost ni uspela preprečiti najhujših grozodejstev na evropskih tleh in po svetu, vključno z genocidom, vojnimi zločini in zločini proti človečnosti, ki so bili storjeni v naši soseščini, nekdanji Jugoslaviji.

Se pa zato še posebej začetek tisočletja razlikuje od današnjih časov. »Mednarodna skupnost se je posvetila zagotavljanju odgovornosti za ta grozodejstva. To je bil edinstven čas v zgodovini, ko so različne države lahko učinkovito udejanjile Rimski statut,« je dejala.

ICC se po besedah Hohler od začetka sooča z izzivi, danes največjega predstavljajo ameriške sankcije proti sodnikom, med katerimi je tudi Hohler, in tožilcem sodišča. Ti so po njenih navedbah zelo resnične in imajo resne posledice za vsakdanje življenje njih in njihovih družin.

»Močne države ne napadajo nepomembnih sodišč«

Poleg sankcij so po njenih navedbah velik izziv tudi nalogi za prijetje, ki jih je Rusija v zadnjih letih izdala proti tožilcem in sodnikom, sodelujočim v sodnih panelih, ki odločajo o z Ukrajino povezanih zadevah. Kljub številnim izzivom je ICC danes močnejši, meni Hohler.

»Ti napadi so v veliki meri usmerjeni v sodno neodvisnost sodnikov, ki je temelj pravne države, zato jih moramo jemati zelo resno. Sodišče in kolegi nadaljujemo svoje delo, prisegli smo, da bomo to opravljali nepristransko, neodvisno ter z integriteto in pogumom. Čeprav so nevarnosti resnične, ne spodkopavajo pomena ICC. Ravno nasprotno – ga poudarjajo, saj kažejo, da je sodišče relevantno. Močne države ne napadajo nepomembnih sodišč,« je povedala.

Navedla je še, da se je mednarodno pravo znašlo v težkih časih, a je kljub temu optimistična: »Zahteva delo, predanost in odpornost, a mislim, da bo prišel čas, ko bo mednarodno kazensko pravo spet v ospredju in se bo znašlo v lažjih časih kot zdaj. ICC danes najbolj potrebuje obnovljeno zavezanost svojim temeljnim načelom,« je dejala.