Javna RTV tik pred zlomom, na nitki visi več kot 700 delovnih mest

Kar se dogaja v BiH, bi lahko bila tudi naša prihodnost; javna radiotelevizija BHRT je brez denarja in brez podpore države, ki ji grozi medijski mrk.
Galerija
Že lani novembra so novinarji državne radiotelevizije BHRT studio preselili na ledeno mrzlo sarajevsko ulico, da bi javnost in pristojne opozorili na finančno podhranjenost BHRT, a ta akcija očitno ni imela resnega učinka. FOTO: Amel Emric/Reuters
Bančni računi bosansko-hercegovske javne radiotelevizije (BHRT) so blokirani že mesec dni. Medtem ko 765 zaposlenih dela brez plačila v vse bolj bledem upanju, da bodo obdržali službo, so gledalci za zdaj ostali brez jutranjega programa. Sindikati iz celotne BiH so v podporo kolegom pristojne pozvali, naj vendar uredijo financiranje javnega servisa.
Vse bolj starajoče se prebivalstvo Bosne in Hercegovine, ki večino informacij o dogajanju v domovini in svetu še vedno dobi s televizijskih ekranov, že več dni namesto izjemno priljubljenega jutranjega programa lahko vidi le obvestilo, da je javna RTV zaradi dolgotrajne finančne krize prisiljena močno skrčiti svoj program.
Dejan Petrović, urednik informativnega programa BHT1, je poudaril, da je bila ustavitev predvajanja ene najbolj gledanih ...
Komentarji