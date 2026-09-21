Javna RTV tik pred zlomom, na nitki visi več kot 700 delovnih mest

Bančni računi bosansko-hercegovske javne radiotelevizije (BHRT) so blokirani že mesec dni. Medtem ko 765 zaposlenih dela brez plačila v vse bolj bledem upanju, da bodo obdržali službo, so gledalci za zdaj ostali brez jutranjega programa. Sindikati iz celotne BiH so v podporo kolegom pristojne pozvali, naj vendar uredijo financiranje javnega servisa. Vse bolj starajoče se prebivalstvo Bosne in Hercegovine, ki večino informacij o dogajanju v domovini in svetu še vedno dobi s televizijskih ekranov, že več dni namesto izjemno priljubljenega jutranjega programa lahko vidi le obvestilo, da je javna RTV zaradi dolgotrajne finančne krize prisiljena močno skrčiti svoj program. Dejan Petrović, urednik informativnega programa BHT1, je poudaril, da je bila ustavitev predvajanja ene najbolj gledanih ...