Bi kupili del podjetja, vrednega 1,4 bilijona dolarjev? Kmalu na borzi

Ameriško podjetje Anthropic, razvijalec klepetalnega robota Claude, se pripravlja na eno največjih borznih kotacij v zgodovini. V javni ponudbi delnic (IPO) želi zbrati do 64,4 milijarde dolarjev, skupaj z dodatno zasebno prodajo delnic strateškim vlagateljem pa bi lahko znesek dosegel 90,4 milijarde dolarjev. Podjetje bi lahko tako postavilo nov mejnik za tehnološko industrijo in preverilo, koliko so vlagatelji še pripravljeni plačati za hitro rastoča podjetja na področju umetne inteligence.

Po poročanju Bloomberga Anthropic cilja na vrednotenje okoli 1,4 bilijona dolarjev ob upoštevanju vseh potencialnih delnic. Delnice namerava ponuditi po ceni od 70 do 78 dolarjev. V skladu z dokumentacijo, vloženo pri ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC), namerava podjetje ponuditi približno 801,4 milijona novih delnic, dodatnih 23,6 milijona pa jih bodo prodali obstoječi vlagatelji.

Pomembna je tudi razlika v izračunih vrednotenja, kajti Reuters je na podlagi števila izdanih delnic izračunal vrednost podjetja do približno 1,02 bilijona dolarjev, medtem ko Bloomberg navaja 1,4 bilijona dolarjev ob upoštevanju popolnoma razvodenjenega števila delnic. Gre torej za različni osnovi izračuna, ne za dve ločeni ponudbi.

Vlagatelji bodo odločali tudi o prihodnosti AI-booma

Anthropic bo poleg javne ponudbe zbral še 26 milijard dolarjev z zasebno prodajo delnic velikim tehnološkim vlagateljem. Med njimi so Alphabetov Google, Nvidia in AMD, v širšem krogu vlagateljev pa tudi Broadcom, Micron Technology, Microsoft in tajvanski TSMC. Skupni izkupiček obeh poslov bi lahko dosegel 90,4 milijarde dolarjev.

Anthropic bo poleg javne ponudbe zbral še 26 milijard dolarjev z zasebno prodajo delnic velikim tehnološkim vlagateljem. FOTO: Reuters

Kot poroča Reuters, je zanimivo, da so se pričakovanja glede vrednotenja podjetja v zadnjih mesecih nekoliko ohladila. V začetku oktobra so vlagatelji Anthropic vrednotili tudi na dva bilijona dolarjev, pozneje pa so se ocene znižale. Razlogi so predvsem visoki stroški razvoja umetne inteligence, obsežne infrastrukturne naložbe in nihanja na tehnoloških borzah. Vrednotenje v višini 1,4 bilijona dolarjev tako predstavlja kompromis med ambicijami podjetja in previdnostjo vlagateljev.

Če bo ponudba uspešna, bo Anthropic postal eden najpomembnejših preizkusov pripravljenosti kapitalskih trgov na financiranje umetne inteligence. Junija je rekordno borzno kotacijo izvedel tudi Elon Muskov SpaceX, ki je zbral 75 milijard dolarjev. Anthropic bi lahko s skupno ponudbo in zasebno prodajo zbral še več.

Anthropic je imel konec oktobra letno preračunane prihodke v višini približno 81 milijard dolarjev, kar je deset milijard več kot konec septembra. V tretjem četrtletju so prihodki dosegli 16,96 milijarde dolarjev, kar je 47 odstotkov več kot v predhodnem četrtletju.

FOTO: Reuters

Za hitro rastjo povpraševanja po orodjih Claude se skrivajo tudi izjemno visoke finančne obveznosti. Anthropic ima s partnerji, med katerimi sta Amazon in Google, sklenjenih skoraj 900 milijard dolarjev obveznosti, povezanih z zagotavljanjem računalniških zmogljivosti. To kaže, kako zelo je nadaljnja rast podjetja odvisna od dostopa do podatkovnih centrov, računalniške infrastrukture in financiranja.

Prav visoki stroški so eden od razlogov, zaradi katerih vlagatelji postajajo previdnejši. Na trgu se vse bolj postavlja vprašanje, ali bodo prihodki od umetne inteligence dovolj visoki, da bodo upravičili velikanske naložbe v čipe, strežnike in podatkovne centre. Dodatno negotovost prinašajo možnost presežnih infrastrukturnih zmogljivosti, dražje financiranje in vse večji regulatorni nadzor.

Delnice Anthropic naj bi po zaključku postopka začele kotirati na borzi Nasdaq pod oznako ANT. Glavna organizatorja ponudbe sta investicijski banki Goldman Sachs in Morgan Stanley. Anthropic uradnega datuma začetka trgovanja še ni objavil, vendar je najverjetnejši termin med 16. in 18. novembrom 2026.