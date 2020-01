Bi nas virus iz Wuhana moral skrbeti?

Kaj je koronavirus?

Kako se je začelo?

Kakšni so simptomi in ali obstaja zdravilo?

Kdaj se je začela širiti nova oblika pljučnice?

Koronavirus je široka skupina virusov, ki povzročajo predvsem obolenja z bolezenskimi znaki pljučnice. FOTO: Mohd Rasfan/AFP

Kje vse se je pojavila nova oblika pljučnice?

Koliko ljudi je zbolelo?

Poleg obolelih v Wuhanu so se bolniki pojavili tudi v Pekingu, Šanghaju in južni pokrajini Guangdong, hkrati so to obliko pljučnice diagnosticirali na Tajskem, v Južni Koreji in Japonskem. FOTO: Jason Lee/Reuters

Bi morali biti Evropejci zaskrbljeni?

Kitajska je potrdila šest smrti zaradi koronavirusa, ki se širi iz Wuhana, glavnega mesta pokrajine Hubei. Hkrati so potrdili, da se bolezen prenaša s človeka na človeka. Zdaj čakajo na zasedanje komiteja za izredne razmere Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki bo odločil, ali je treba razglasiti mednarodni preplah, kakršnega razglasijo ob najhujših epidemijah.To je široka skupina virusov, ki povzročajo predvsem obolenja z bolezenskimi znaki pljučnice. Včasih povzročijo težave, podobne prehladu, včasih pa hude težave z dihali, kot sta sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) in mers (Middle East Respiratory Syndrome).Ta vrsta mikrobov se prenaša na človeka z živali (največkrat divjih), v nekaterih primerih tudi s človeka na človeka, kot se dogaja zdaj. WHO je navedla, da je to nova oblika koronavirusa, zato je v začetku povzročil preplah med zdravstvenimi delavci in prebivalstvom.Skrivnostna pljučnica se širi iz Wuhana, mesta z 11 milijoni prebivalcev. Zdravniki so opozorili, da gre za nekaj novega, okužbo pa povezali s tržnico Hua Nan, na kateri prodajajo morske sadeže pa tudi divjačinsko meso. Prvi bolniki, denimo, so bili v stiku z divjimi zajci in svizci. Epidemiologi so sprva upali, da se bolezen prenaša zgolj z živali na ljudi in da je smrtnost zelo nizka.Simptomi so visoka temperatura, splošna šibkost, vnetje dihal in oteženo dihanje. Ker je to virus, antibiotiki ne pomagajo. Proti tej okužbi ni zdravila, a si v laboratorijih na vso moč prizadevajo izdelati ustrezno cepivo.V začetku januarja se je pokazalo, da so se okužili tudi posamezniki, ki niso bili v stiku z omenjeno tržnico, so pa bili v stiku z ljudmi, ki so pred tem bili na tržnici. Direktor državne komisije za zdravstvo Zhong Nanshan (imunolog z bogatimi izkušnjami s preprečevanjem epidemije sarsa) je šele nekaj tednov pozneje potrdil, da se lahko ta virus prenaša tudi s človeka na človeka.Ker se je v bolnišnici v Wuhanu okužilo 15 zdravnikov in članov medicinskega osebja, domnevajo, da je bil med bolniki tako imenovani »superprenašalec« okužbe, ki lahko z boleznijo okuži več ljudi.Poleg obolelih v Wuhanu so se bolniki pojavili tudi v Pekingu, Šanghaju in južni pokrajini Guangdong, hkrati so to obliko pljučnice diagnosticirali na Tajskem, v Južni Koreji in Japonskem. Na številnih letališčih po svetu, na katerih pristajajo letala iz kitajskih mest, so uvedli zdravstveno preverjanje potnikov. Na Kitajskem so na letališčih uvedli preverjanje telesne temperature pri ljudeh, ki letijo iz Wuhana, vendar to verjetno ne bo dovolj, saj se je že začelo največje preseljevanje prebivalstva pred tradicionalnim novim letom, ki bo 25. januarja. Po pričakovanjih bo v prihodnjih desetih dneh več sto milijonov prebivalcev opravilo več kot tri milijarde potovanj, zaradi česar bi se lahko virus hitro razširil.Do zdaj so našteli najmanj 300 primerov bolezni (samo štiri so diagnosticirali v drugih državah). Strokovnjaki so opozorili, da je obolelih verjetno veliko več (morda celo 1700), le da pri nekaterih okuženih posameznikih simptomi niso tako izraziti. Ugotavljajo tudi, da bi lahko okužene našli v najmanj 20 kitajskih mestih.Prvi smrtni primer je bil 9. januarja, četrti 19. januarja. Mestna zdravstvena komisija Wuhana je potrdila, da je v tamkajšnjih bolnišnicah 169 bolnikov, od katerih je 35 v resnem, devet pa v kritičnem stanju.Med okuženimi je tudi 32-letni Britanec na Tajskem, ki je v kritičnem stanju, saj se mu je 27. decembra sesedlo pljučno krilo, zdravniki pa so ugotovili, da je to virus, ki se širi iz Wuhana.Za zdaj nihče ne povzroča panike, vendar vsi priporočajo previdnost, kadar kdo potuje v osrednji del Kitajske, še posebej pa, če je bil kdo v Wuhanu. Strokovnjaki so opozorili, da ta virus zelo hitro mutira, kar mu omogoča lažje širjenje. In tega mu ne smemo dopustiti.