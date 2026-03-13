Bi se morale zalivske države pridružiti napadom na Iran?

Šest članic Sveta za sodelovanje v Zalivu (GCC) ima pogosto težave s sodelovanjem. Načrti o skupni valuti in železnici čez Arabski polotok zaostajajo za desetletja, spori v zunanji politiki so med monarhi povzročili večletne razdore.

V zadnjih desetih dneh pa je vojna prinesla travmatičen konsenz. Odkar sta Amerika in Izrael 28. februarja napadla Iran, je proti zalivskim državam poletelo več kot 2000 iranskih raket in brezpilotnikov. Bolečina ni bila enakomerno porazdeljena, kajti več kot polovica iranskih napadov je bila doslej usmerjena v Združene arabske emirate (ZAE), medtem ko jih je Oman doživel le peščico, toda občutili so jih povsod. V enem najnovejših napadov z brezpilotniki, 9. marca, so zadeli edino naftno rafinerijo v Bahrajnu, pri čemer je bilo ranjenih 32 ljudi, državna naftna družba pa se je sklicevala na višjo silo.