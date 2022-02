Biden ameriške državljane pozval, naj takoj zapustijo Ukrajino

Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek pozval ameriške državljane, naj zaradi povečanega tveganja ruske invazije nemudoma zapustijo Ukrajino. Opozoril je, da bi razmere v regiji lahko hitro ušle izpod nadzora, in ponovil, da ne bo poslal ameriških vojakov za reševanje Američanov, če Rusija napade Ukrajino.

»Ameriški državljani bi morali oditi zdaj,« je dejal Biden v intervjuju za televizijsko mrežo NBC News. »Opraviti imamo z eno največjih vojsk na svetu. To je zelo drugačna situacija in stvari bi lahko hitro ušle izpod nadzora,« je opozoril, poročajo tuje tiskovne agencije.

Napetosti med Washingtonom in Moskvo so največje od hladne vojne, po nekaterih ameriških ocenah pa je Rusija v bližini meje z Ukrajino namestila že približno 130.000 vojakov.

Kot je dejal Biden, ruska razporeditev raket, težkih oklepnikov in vojakov predstavlja »nevaren trenutek« za Evropo približno tri desetletja po razpadu Sovjetske zveze.

FOTO: Gertrud Zach/AFP

Na vprašanje, ali obstaja kakšen scenarij, po katerem bi ZDA potencialno poslale vojake za reševanje Američanov iz Ukrajine, je Biden odgovoril: »Ne. To je svetovna vojna, ko Američani in Rusija začnejo streljati drug na drugega.«

Zahod Kremelj obtožuje, da po priključitvi Krima leta 2014 zdaj pripravlja novo invazijo na Ukrajino. Rusija je obtožbe zavrnila in trdi, da želi le zagotoviti svojo varnost pred sovražnostjo Kijeva in Nata.

Skupne vojaške vaje Rusije in Belorusije, ki potekajo v beloruski regiji Brest in na katerih po ocenah zveze Nato sodeluje okoli 30.000 ruskih vojakov, bojazni Zahoda, da bo Moskva napadla Ukrajino, še dodano krepijo. V Moskvi medtem zatrjujejo, da bodo vaje potekale v skladu z mednarodnimi določili in da se bodo ruski vojaki po koncu vaj vrnili v domovino.