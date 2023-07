Biden: Članice G7 bodo Ukrajini zagotavljale varnost pred kakršnokoli agresijo

Članice skupine G7 bodo Ukrajini zagotavljale varnost pred kakršnokoli agresijo, je danes sporočil ameriški predsednik Joe Biden. Poudaril je, da s pripravo dolgoročnih varnostnih jamstev ne bodo čakali na to, da bi Ukrajina postala članica Nata. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je voditeljem G7 zahvalil za podporo.

»Danes smo članice skupine G7 objavile skupno izjavo o podpori Ukrajini, v kateri jasno zagotavljamo, da bo naša podpora Ukrajini trajala dolgo v prihodnost,« je po koncu vrha zveze Nato povedal Biden.

Ta izjava omogoča, da posamezne članice G7, pa tudi druge države začnejo pogajanja o dvostranskih dolgoročnih varnostnih jamstvih z Ukrajino, je pojasnil. Poudaril je, da ne bodo čakali na to, da bi Ukrajina postala članica Nata.

Ukrajini bomo zagotavljali varnost pred kakršnokoli agresijo, do katere bi lahko prišlo, je še povedal, pri čemer ni podal podrobnosti.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je na skupni novinarski konferenci z voditelji skupine sedmih industrijsko najbolj razvitih držav in predsednikoma evropskih institucij zahvalil za zagotovila o jamstvih.

Kremelj varnostna jamstva G7 za Ukrajino označil za grožnjo varnosti Rusije

Varnostna jamstva, ki so jih članice skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav (G7) v Vilniusu danes zagotovile Ukrajini, ogrožajo varnost Rusije, so sporočili iz Kremlja. Potezo so označili za potencialno zelo nevarno napako in izrazili upanje, da bo glede tega Zahod pokazal modrost, poročajo tuje tiskovne agencije.

»S tem, ko dajejo varnostna jamstva Ukrajini, spodkopavajo varnost Rusije,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da gre po mnenju Moskve pri tem za napako, ki je lahko zelo nevarna.

Po besedah Peskova bi skupina G7 s podelitvijo varnostnih jamstev Ukrajini ignorirala mednarodno načelo nedeljivosti varnosti in kršila varnost Rusije. Izrazil je tudi upanje ruskih oblasti, da bo Zahod v luči tega pokazal modrost.