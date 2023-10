Biden dejal, da ne bodo dovolili zmage Putina in Hamasa

Spremljamo dogajanje po napadu Hamasa na Izrael.

Biden v nagovoru poudaril pomen boja proti Hamasu in Rusiji

Washington, 20. oktobra - Ameriški predsednik Joe Biden je v sinočnjem televizijskem nagovoru rojakom in svetu dejal, da Hamas in ruskega predsednika Vladimirja Putina združuje želja po uničenju sosednje demokracije ter skušal razložiti, zakaj je treba obema preprečiti uresničitev naklepa. Dotaknil se je tudi naraščanja sovraštva znotraj ZDA. Dejal je, da ne bo dovolil, da Putin in Hamas zmagata, njegove besede povzema BBC.

Biden je dejal, da je svet sedaj na prelomnici in uvodoma opisal svojo nedavno pot v Izrael, kasneje pa tudi prejšnje skrivno potovanje v Ukrajino v zatemnjenem vlaku. Rojake je spomnil, da je prvi predsednik ZDA od Abrahama Lincolna, ki se je podal na obisk vojnega območja, ki ni pod nadzorom oboroženih sil ZDA. Napade Hamasa na Izrael je ponovno označil za čisto zlo in zagotovil, da bodo ZDA tako močno okrepile vojaško prednost Izraela v regiji, da bo to odvrnilo širjenje konflikta. Zavzel se je za humanitarno pomoč Palestincem in poudaril, da je treba v ZDA obsoditi vse pojave antisemitizma ali islamofobije. Napovedal je, da bo danes v kongres poslal prošnjo za potrditev pomoči Izraelu in Ukrajini.

7.00 Danes naj bi v Gazo prispela prva humanitarna pomoč

Joe Biden je na poti domov iz Izraela z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem dogovoril, da bo Egipt dovolil vstop 20 tovornjakom s humanitarno pomočjo v Gazo. Ta naj bi prispela v Gazo še danes. Kot so sicer opozorili Združeni narodi, bi Gaza vsak dan potrebovala več sto tovornjakov humanitarne pomoči.

6.50 Novi napadi

V zračnem napadu izraelskih sil na mesto Khan Younis na jugu Gaze je umrlo najmanj 21 ljudi, številni pa so bili ranjeni. Smrtonosni napadi so prizadeli tudi druga območja na palestinskem ozemlju. Število žrtev izraelskega bombardiranja grške pravoslavne cerkve v Gazi se je povzpelo na osem, poročajo še o več deset ranjenih, navaja Al Džazira.

FOTO: Said Khatib/AFP

6.40 Zahod obtožen »dvojnih standardov« zaradi molka o izraelskih vojnih zločinih

Human Rights Watch je ZDA in njihove zaveznike v Evropi obtožil hinavščine, ker niso obsodili izraelskih napadov na Gazo, navaja Al Džazira. Namestnik programskega direktorja HRW Tom Porteous pravi, da so ZDA in Evropa v primeru Ukrajine obsodile ruske vojne zločine. Medtem pa Zahod večinoma molči o vojnih zločinih Izraeka v Gazi. »Kje so jasni in nedvoumni pozivi Izraelu, naj spoštuje mednarodne norme pri napadu na Gazo, kaj šele k odgovornosti,« se sprašuje Porteous v izjavi. Sprašuje se, kje je jasna obsodba 16-letnega zaprtja Gaze, ki pomeni kolektivno kaznovanje in vojni zločin. »Hinavščina in dvojna merila zahodnih držav so očitna in očitna.«