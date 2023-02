Biden je zdrav, vitalen 80-letnik, a dvomi ostajajo

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Joe Biden je zdrav, vitalen 80-letni moški, ki je sposoben uspešnega opravljanje svojih dolžnosti vključno z vodenjem izvršne oblasti, predstavljanjem države in poveljevanjem vojski, je po drugem pregledu v sedanjem mandatu zaključil zdravnik Kevin O'Connor. Pacient jemlje nekaj običajnih zdravil proti zgagi, sezonskim alergijam, artritisu in senzorični nevropatiji stopala, ima tudi nekaj preveč maščob v krvi, drugače pa ne kadi in ne pije alkohola ter dela najmanj pet dni na teden. Kot je dejal že njegov predhodnik Jimmy Carter, pa je predsedniško delo zahtevno in še posebej v zunanji politiki, tu pa se je Biden v minulih dneh zapletal s kitajskimi in drugimi baloni.