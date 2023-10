Begunci čakajo na meji z Egiptom, Biden jutri na obisk v Izrael

Spremljamo dogajanje po napadu Hamasa na Izrael.

07.35 Hamas objavil videoposnetek domnevne talke

Skrajno palestinsko gibanje Hamas je objavilo prvi videoposnetek domnevne talke z območja Gaze, kamor so pripadniki gibanja po napadu na Izrael odpeljali najmanj 199 ljudi. Okoliščine nastanka posnetka niso jasne. Turški zunanji minister Hakan Fidan je medtem z vodjo Hamasa Ismailom Hanijehom po telefonu razpravljal o možnosti izpustitve talcev.

Na enominutnem videoposnetku, ki naj bi ga gibanje v ponedeljek objavilo na Telegramu, je videti mlado žensko s povito roko. V kamero v hebrejščini pove, da je stara 21 let in da prihaja iz Šohama, trenutno pa naj bi bila v bolnišnici v Gazi. »Prosim, da me čim prej odpeljete od tu,« še doda.

Ni jasno, kje, kdaj in v kakšnih okoliščinah je posnetek nastal. Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA, ki se sklicuje na druge medije, gre za Izraelko, ki ima tudi francosko državljanstvo in ki so jo po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra razglasili za pogrešano.

Tiskovni predstavnik Hamasa je sporočil, da so pripadniki gibanja v Gazo odpeljali od 200 do 250 talcev. Izraelska vojska je pred tem v ponedeljek sporočila, da je zajetih talcev 199. Po besedah tiskovnega predstavnika gibanja je 200 talcev pod nadzorom Hamasa, za preostale pa skrbijo druge militantne frakcije v palestinski enklavi. Kot je še dejal, talci niso zaporniki, temveč »gostje v Gazi«, ki jih bodo izpustili takoj, ko bodo »pogoji primerni«. Najmanj 22 talcev naj bi sicer že umrlo v izraelskih zračnih napadih na Gazo, česar pa ni mogoče potrditi.

07.15 ZDA pripravljajo vojake za morebitno hitro posredovanje na Bližnjem vzhodu

Enota marincev za hitro posredovanje je že na poti proti Izraelu, Pentagon pa pripravlja še okrog 2000 vojakov za morebitno namestitev v podporo Izraelu, je v ponedeljek med drugim poročala televizija CNN, ki se sklicuje na neimenovanega visokega uradnika obrambnega ministrstva ZDA.

Na poti proti Izraelu pa je že enota marincev, ki lahko posredujejo v bojih, kar naj bi bilo predvsem sporočilo Hezbolahu, Iranu in drugim, naj se ne vpletajo v spopade med Izraelom in Hamasom. ZDA so v vode vzhodnega Sredozemlja že napotile dve bojni skupini ladij z letalonosilkama Ford in Eisenhower, Pentagon pa zatrjuje, da ameriški vojaki v bojih ne bodo sodelovali.

07.08 Varnostni svet ZN ni potrdil ruske resolucije za konec vojne med Izraelom in Hamasom

Varnostni svet ZN je v ponedeljek zavrnil ruski predlog resolucije o koncu vojne med Izraelom in Hamasom, ker ni vseboval jasne obsodbe terorističnih napadov Hamasa na Izrael. Za predlog je glasovalo pet držav, štiri države so bile proti, šest se jih je vzdržalo. Za potrditev je potrebnih najmanj devet glasov.

»S tem, da ni obsodila Hamasa, je Rusija dala kritje teroristični skupini, ki surovo napada nedolžne civiliste,« je med zasedanjem izjavila ameriška veleposlanica Linda Thomas Greenfield. Britanska veleposlanica Barbara Woodward je dejala, da ne more podpreti resolucije, ki ne obsoja terorističnih napadov Hamasa.

6.50 Na meji z Egiptom na tisoče ljudi

Na tisoče ljudi v Gazi se je zbralo na mejnem prehodu Rafa z Egiptom, na egiptovski strani pa je na stotine tovornjakov s humanitarno pomočjo. Nadaljujejo se diplomatska prizadevanja za odprtje mejnega prehoda pred izraelsko kopensko operacijo. Kot poroča BBC, so Združeni narodi sporočili, da v pogajanjih o ponovnem odprtju prehoda ni bilo napredka. Egipt je Izraelu očital, da ne sodeluje. Vse poti iz Gaze so še vedno zaprte, saj Izrael nadaljuje z zračnimi napadi kot odgovor na napad Hamasa 7. oktobra.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v ponedeljek že drugič v manj kot tednu dni prispel v Izrael. Po turneji po šestih arabskih državah v regiji se je vrnil v državo, da bi si prizadeval za ponovno odprtje prehoda za vstop humanitarne pomoči in evakuacijo imetnikov tujih potnih listov.

FOTO: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Tako Blinken kot zunanji minister Združenega kraljestva James Cleverly sta dejala, da sodelujeta z Izraelom, Egiptom in »drugimi vodilnimi politiki v regiji«, da bi ponovno odprli prehod. Izraelska vojska je prejšnji teden odredila blokado Gaze in prekinila dobavo vode, hrane in goriva, preden je sprožila val zračnih napadov kot povračilo za Hamasov smrtonosni napad na Izrael. BBC poroča, da so Rafo tudi sinoči prizadeli zračni napadi, a še ni jasno, kakšna je škoda. Izraelski napadi so sicer opustošili enklavo. Število mrtvih med Palestinci po zadnjih podatkih znaša najmanj 2750, na izraelski strani pa najmanj 1400. Skupno je ranjenih okoli 9700 ljudi.

Biden upa, da bo od izraelskih sogovornikov slišal kako nameravajo izvesti svojo ofenzivo na način, ki bo omejil civilne žrtve in omogočil dostop humanitarne pomoči do civilistov v Gazi, je dejal Blinken. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

6.30 Predsednik ZDA Biden bo v sredo obiskal Izrael

Ameriški predsednik Joe Biden bo v sredo obiskal Izrael, je danes v Tel Avivu napovedal državni sekretar ZDA Antony Blinken, po maratonskih pogovorih z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in njegovim kabinetom, poroča televizija MSNBC. Blinken je objavil tudi dogovor o dostavi humanitarne pomoči v Gazo.

Blinken je prišel pred novinarje ob treh zjutraj po krajevnem času v Tel Avivu po skoraj osmih urah pogovora z Netanjahujem, člani izraelske vlade in vojaškim vrhom na obrambnem ministrstvu. Dejal je, da bo Biden z obiskom ponovno potrdil solidarnost ZDA z Izraelom in železno zavezo izraelski varnosti.

»Izrael ima pravico in dolžnost, da brani svoje ljudi pred Hamasom in drugimi teroristi in da prepreči nove napade. Biden bo od Izraelcev slišal, kaj potrebujejo za obrambo, ko sodelujemo s kongresom, da jim zagotovimo to pomoč,« je dejal Blinken.

Blinken je v svoji izjavi dejal tudi, da je od Izraela dobil zagotovila o sodelovanju pri zagotavljanju pomoči Palestincem v blokirani Gazi. Izrael se pripravlja na ofenzivo po napadih pripadnikov Hamasa na Izrael 7. oktobra.

6.00 Voditelji EU danes na izrednem zasedanju o Bližnjem vzhodu

Voditelji držav članic EU bodo danes na izrednem zasedanju, ki bo potekalo prek videokonference, razpravljali o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Že v nedeljo so sprejeli skupno izjavo, v kateri so obsodili Hamasov napad na Izrael, slednjega pa pozvali k spoštovanju mednarodnega prava pri odzivu. Danes se bodo osredotočili na strateška vprašanja.

Voditelji članic unije so v nedeljo v skupni izjavi ostro obsodili napad skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael. Poudarili so, da ima Izrael pravico do obrambe, vendar pa naj pri tem upošteva humanitarno in mednarodno pravo.

Ob tem so znova poudarili pomen zaščite vseh civilistov, Hamas pa pozvali k takojšnji izpustitvi vseh talcev. Dodali so, da je treba preprečiti tudi zaostritev napetosti v regiji. Poudarili so še, da so zavezani trajnemu miru na Bližnjem vzhodu, ki bi temeljil na rešitvi dveh držav.