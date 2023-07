Biden, Melonijeva in nova svilna pot

V nadaljevanju preberite:

Italija je bila prva in edina med državami velike sedmerice G7, ki se je leta 2019 povezala s Kitajsko v njenem velikopoteznem projektu nove svilne poti, Peking je na italijanskem škornju videl glavno vstopno točko v Sredozemlje in Evropo. Ko je na volitvah v Italiji zmagala Giorgia Meloni, je Joe Biden opozoril na svetovno nevarnost skrajne desnice. Italijanska premierka je bila to poletje vendarle povabljena v Belo hišo, kamor nista mogla ne Brazilec Jair Bolsonaro ne Madžar Viktor Orbán. Biden poskuša pregovoriti gostjo iz Rima, naj pretrga s Pekingom, v celoti podpre Ukrajino in se popolnoma opre na ZDA.