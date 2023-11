Unicef: Ubijanju in ujetništvu otrok je treba narediti konec

Spremljamo dogajanje v Izraelu in Palestini:

13.52 V Gazi 242 talcev

Na jutranjem brifingu je Daniel Hagari dejal, da je vojska stopila v stik z družinami 242 talcev, ki jih Hamas zadržuje v Gazi. Številka pred to je bila 239. Hamas naj bi po lastnih besedah talce skril po celotnem območju Gaze, 50 naj bi jih umrlo v izraelskih napadih prejšnji teden, sedem pa v včerajšnjem begunsko taborišče Džabalija, poroča BBC.

13:17 Število mrtvih v Gazi preseglo 9000, skoraj polovica bolnišnic ne deluje več

Število smrtnih žrtev izraelskega obleganja območja Gaze je preseglo 9000, je danes sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje in dodalo, da je med mrtvimi več kot 3700 otrok. Ob tem je sporočilo tudi, da 16 od 35 bolnišnic v enklavi zaradi pomanjkanja goriva ne more več obratovati, preostale pa ponujajo zelo omejeno zdravstveno oskrbo. Po navedbah ministrstva je od začetka izraelskega obstreljevanja in obleganja Gaze, ki jo nadzoruje gibanje Hamas, v slabem mesecu dni v enklavi bilo ubitih 9061 ljudi, od tega 3760 otrok. Poleg tega je ranjenih okoli 32.000 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ministrstvo je ob tem sporočilo tudi, da 16 od 35 bolnišnic na območju zaradi pomanjkanja goriva ne more več zdraviti bolnikov, preostale pa lahko zagotavljajo le zelo omejeno oskrbo. Gorivo je namreč nujno potrebno za delovanje generatorjev, ki bolnišnicam zagotavljajo elektriko. Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev (Ocha) je danes vnovič poudaril pomen goriva za delovanje bolnišnic. Izrael uvoza goriva v enklavo ne dovoli, saj meni, da ga bo Hamas uporabil v vojaške namene.

V bolnišnice v Gazi so se po začetku izraelskega obstreljevanja in obleganja zatekli tudi številni notranje razseljeni prebivalci. Teh je po podatkih Združenih narodov skupno 1,4 milijona, kar predstavlja več kot polovico prebivalstva območja, ki velja za eno najgosteje naseljenih na svetu.

11.09 Unicef: V Gazi vsak dan v povprečju ubitih 400 otrok

Unicef je podal izjavo o smrtnih žrtvah in ranjenih med otroki v begunskem taborišču v Gazi:

»Prizori pokola po nedavnih napadih na begunsko taborišče Džabalija na območju Gaze so grozljivi.

Čeprav še ni bilo podane uradne ocene števila žrtev med otroki, vemo, da so bili v dveh nedavnih napadih domovi dobesedno zravnani s tlemi, na stotine ljudi pa je bilo ranjenih ali ubitih, med njimi tudi otroci.

Napada sta sledila bombardiranju Gaze, ki traja že več kot 25 dni in zaradi katerega naj bi umrlo že več kot 3500 otrok – ne da bi upoštevali smrtne žrtve v omenjenem taborišču – več kot 6800 otrok pa naj bi bilo ranjenih. To pomeni v povprečju več kot 400 ubitih ali ranjenih otrok vsak dan, 25 zaporednih dni. To ne more postati nova normalnost.

Begunska taborišča, naselja za notranje razseljene osebe in civilisti, ki v njih prebivajo, so zaščiteni po mednarodnem humanitarnem pravu. Strani v konfliktu so dolžne spoštovati njihove pravice in civiliste zaščititi pred napadi.

Napadi takšnega obsega na gosto poseljene stanovanjske soseske imajo lahko čezmerne travmatične učinke in so popolnoma nesprejemljivi. Begunce in notranje razseljene osebe ščiti mednarodno humanitarno pravo. Strani v konfliktu so jih dolžne zaščititi pred napadi.

Otroci so doživeli že preveč gorja. Ubijanju in ujetništvu otrok je treba narediti konec. Otroci niso tarča.

Unicef ponovno poziva vse strani v konfliktu k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja, da se zagotovi zaščita vseh otrok, ter k varnemu in neoviranemu humanitarnemu dostopu do območja Gaze, za obsežno dostavo pomoči, ki rešuje življenja, v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom.«

9.57 Egipt bo pomagal pri obširni evakuaciji

Na srečanju s tujimi diplomati je pomočnik egiptovskega zunanjega ministra Ismail Khairat dejal, da se država pripravlja na evakuacijo tujih državljanov prek mejnega prehoda Rafa na jugu Gaze. Po njegovih besedah gre za približno 7000 ljudi več kot 60 narodnosti, tujcev in dvojnih državljanov.

Ob tem je diplomatom podal informacije o dokumentih, ki so potrebni za vstop v Egipt, ni pa navedel časovnega okvira evakuacije. Po seznamu palestinskih mejnih organov naj bi medtem danes Gazo zapustilo okoli 600 imetnikov tujih potnih listov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mejni prehod Rafa so prvič po tednih smrtonosnih napadov izraelske vojske na Gazo odprli v sredo. Po navedbah egiptovskih uradnikov je v državo prišlo 76 ranjenih Palestincev in 335 imetnikov tujih potnih listov, vključno s 31 Avstrijci, štirimi Italijani in petimi Francozi, pa tudi nemškimi in ameriškimi državljani, so sporočile njihove vlade.

Danes naj bi Gazo zapustilo okoli 600 imetnikov tujih potnih listov. FOTO: Reuters/Ibraheem Abu Mustafa

10.04 V Gazi ujetih več kot 20.000 ranjencev

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je bilo od začetka spopadov med izraelsko vojsko in palestinskim gibanjem Hamas v enklavi ubitih 8796 ljudi, več kot 22.000 pa je bilo ranjenih. Da je na območju ujetih več kot 20.000 ranjencev, je danes potrdila tudi mednarodna humanitarne organizacija Zdravniki brez meja (MSF).

»Tistim, ki želijo zapustiti Gazo, je treba omogočiti, da to storijo brez nadaljnjega odlašanja. Prav tako jim je treba omogočiti pravico do vrnitve,« je zapisala v izjavi in dodala, da je v sredo prek Rafe Gazo zapustilo tudi 22 njenih uslužbencev, druga ekipa pa že čaka na vstop na ozemlje, da bi jih nadomestila.

9.45 Izrael še tretjič napadel begunsko taborišče Džabalija v Gazi

Izraelska vojska nadaljuje z obstreljevanjem in kopensko ofenzivo na Gazo. Davi so njihova vojaška letala znova napadla okolico tamkajšnje bolnišnice Al Kuds, v kateri je trenutno okoli 14.000 civilistov, je sporočil palestinski Rdeči polmesec. Še tretjič v treh dneh so izraelske sile ciljale tudi begunsko taborišče Džabalija.

V prvih dveh izraelskih napadih na Džabalijo v torek in sredo je bilo ubitih skoraj 200 ljudi, več kot 750 pa je bilo ranjenih. V tretjem napadu so življenje izgubili najmanj trije Palestinci, številni pa so bili ranjeni. Okoli 120 ljudi je pogrešanih, so po poročanju katarske televizije Al Jazeera sporočile palestinske oblasti v enklavi.

V prvih dveh izraelskih napadih na Džabalijo v torek in sredo je bilo ubitih skoraj 200 ljudi. FOTO: AFP

Urad ZN za človekove pravice je v sredo opozoril, da bi izraelski smrtonosni napadi na taborišče glede na število civilnih žrtev in obseg uničenja lahko označili za vojni zločin.

Raketne napade je izraelska vojska ponovno izvedla tudi v okolici bolnišnice Al Kuds. Rdeči polmesec je pred tem sporočil, da te ne bo evakuiral. Po navedbah uradnikov ZN to ne bi bilo mogoče brez ogrožanja življenj bolnikov. Ob tem je Rdeči polmesec mednarodno skupnost pozval, naj nemudoma posreduje ter ustavi izraelske napade in tako prepreči civilne žrtve.

9.44 Spopadi se nadaljujejo

Nadaljujejo se tudi spopadi kopenskih sil izraelske vojske s palestinskim Hamasom.

Po navedbah izraelske vojske je bilo doslej v kopenski operaciji ubitih 17 njenih pripadnikov. Sporočila je tudi, da ji je na severu sicer uspelo prebiti Hamasovo obrambno črto, poroča britanski BBC.

Odkar je Izrael po Hamasovem napadu 7. oktobra pričel s povračilnimi napadi na Gazo, pozneje pa še s kopensko ofenzivo, je na območju življenje izgubilo okoli 8800 ljudi. Številni Palestinci in tuji državljani še vedno čakajo, da bodo Gazo zapustili prek mejnega prehoda Rafa na jugu.

Iz sveta se medtem vrstijo pozivi po humanitarni prekinitvi ognja.

8.23 Biden pozval k premoru v Gazi

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo v odgovor na poziv k premirju v Gazi izrazil željo po premoru, da bi lahko oblegano enklavo zapustili talci. Predsednik ZDA je na shodu v Minnesoti v družbi okoli 200 svojih podpornikov pozdravil prve odhode ameriških državljanov prek mejnega prehoda Rafa. Skupno naj bi bilo sicer v Gazi 400 Američanov.

Bidna, ki se bo naslednje leto potegoval za nov predsedniški mandat, je med govorom na dogodku prekinil eden od udeležencev in od njega zahteval, naj nemudoma pozove k premirju. Ameriški predsednik njegovi želji ni ugodil, namesto tega je pozval zgolj k premoru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Mislim, da potrebujemo premor. Premor pomeni dati čas, da spravimo ven ujetnike,« je povedal. Pozneje so v Beli hiši pojasnili, da je predsednik ob omembi ujetnikov govoril o talcih, ki so jih med vdorom v Izrael 7. oktobra zajeli pripadniki palestinskega oboroženega gibanja Hamas.

Biden, ki vselej izpostavlja neomajno podporo ZDA Izraelu, si je ob tem jemal zasluge za odprtje mejnega prehoda Rafa, prek katerega bodo lahko enklavo prek Egipta zapustili izpuščeni talci. Zagotovil je, da si njegova vlada neprekinjeno prizadeva, da bi Američani čim prej varno zapustili Gazo

Naslednje leto se bo Biden potegoval za nov predsedniški mandat. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Biden je med govorom izrazil zaskrbljenost zaradi civilistov v Gazi. »Vsi smo videli uničujoče podobe iz Gaze, palestinske otroke, ki so jokali za izgubljenimi starši in starše, ki so na roke in noge svojih otrok napisali njihova imena, da bi jih lahko identificirali,« je dejal. Njegova vlada se je sicer od začetka najnovejše zaostritve bližnjevzhodne krize zavezala k okrepitvi pomoči za Izrael.

Ghassan Shamieh, ki je v imenu palestinskih Američanov v Gazi vložil tožbo proti zunanjemu ministrstvu, je dejal, da družine le malo verjamejo v vladne obljube. State Department naj bi že petkrat pozval ljudi, naj pridejo na mejni prehod Rafa, vendar niso mogli čez.

Državni sekretar Antony Blinken je v torek v senatu dejal, da je v Gazi 400 njihovih državljanov in 600 sorodnikov, ki želijo oditi. V petek bo odletel nazaj na pogovore v Izrael, kar bo njegov četrti obisk v zadnjem mesecu. State Department je sporočil, da bo odšel tudi v Jordanijo.