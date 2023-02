Biden ni naklonjen kitajskemu mirovnemu načrtu za Ukrajino

Ameriški predsednik Joe Biden je v odzivu na kitajski mirovni načrt za Ukrajino v petkovem intervjuju za ABC News dejal, da je zamisel Kitajske, da bi se pogajala o izidu vojne, ki je za Ukrajino popolnoma nepravična, nerazumna. Dejal je tudi, da trenutno ni dokazov, da bi Peking nameraval Rusiji dobavljati orožje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Biden je v obsežnem pogovoru za ameriško televizijo ABC News ob prvi obletnici ruske invazije na Ukrajino glede kitajskega mirovnega načrta dejal, da mu ruski predsednik Vladimir Putin ploska, torej kako bi to lahko bilo dobro?. V načrtu nisem zasledil ničesar, kar bi kazalo na to, da je v njem kaj, kar bi bilo koristno za kogar koli drugega kot za Rusijo, je izpostavil.

Kitajska vlada je v mirovnem načrtu v 12 točkah, ki ga je Peking objavil v petek zjutraj, pozvala Rusijo in Ukrajino, naj čim prej začneta neposredne mirovne pogovore, in posvarila pred uporabo jedrskega orožja. Državi je tudi pozvala k doslednemu izogibanju napadov na civiliste ali civilne objekte.

Bidnov svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je načrt zavrnil že v petek z besedami, da bi se vojna lahko končala jutri, če bi se Rusija umaknila iz Ukrajine.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v odzivu na načrt v petek ocenil, da mora Ukrajina sodelovati tudi s Kitajsko in da v načrtu spoštuje zahteve Kijeva po ozemeljski celovitosti. Menil je, da je dobro, da se je Kitajska začela pogovarjati o Ukrajini in dodal, da ima v načrtu srečanje s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Ni povedal, kdaj in kje naj bi se sestala.

Biden je za ABC News tudi povedal, da trenutno ni dokazov, da bi Peking nameraval Rusiji dobavljati orožje, če pa bi to storil, bi se ZDA odzvale. Pojasnil je, da je kitajskemu predsedniku Xiju lani poleti v pogovoru jasno povedal, kakšne posledice bi imelo zagotavljanje orožja Rusiji. Brez kakršne koli vladne spodbude je 600 ameriških korporacij zapustilo Rusijo - od McDonald'sa do Exxona, mu je povedal in napovedal podobne posledice, je dodal.

S tem je omilil nedavno trditev državnega sekretarja Antonyja Blinkna za ameriško televizijo CBS, da Kitajska razmišlja o zagotavljanju orožja in streliva Moskvi. Peking je to zanikal.

Biden je tudi ponovil, da za zdaj Ukrajini ne bodo poslali bojnih letal F-16, saj da jih ukrajinski predsednik Zelenski trenutno ne potrebuje.