Biden odredil sprostitev strateških rezerv nafte

Predsednik ZDA Joe Biden je napovedal, da bodo ZDA iz strateških rezerv sprostile 50 milijonov 159-litrskih sodov nafte. Gre za potezo, usklajeno skupaj s Kitajsko, Indijo, Japonsko, Južno Korejo in Veliko Britanijo, s katero želijo zajeziti naraščajoče cene goriva. Sproščanje naj bi se začelo decembra.

»To sproščanje bo potekalo vzporedno z drugimi večjimi porabnicami nafte, vključno s Kitajsko, Indijo, Japonsko, Južno Korejo in Veliko Britanijo,« so danes sporočili iz Bele hiše. Neimenovani predstavnik Bele hiše je novinarjem ob tem pojasnil, da je to prvič, da so kaj takega naredili vzporedno z drugimi državami.

Napoved predsednika Bidna prihaja v času, ko se Američani pripravljajo na praznično sezono, v kateri se tradicionalno poveča število opravljenih potovanj. Po zadnjih podatkih ameriškega združenja voznikov AAA je na bencinskih črpalkah v povprečju treba odšteti 3,41 dolarja za galono (3,8 litra) bencina. To je največ po letu 2014 in za 1,29 dolarja več kot pred letom dni.

Ameriške rezerve so največja zasilna zaloga nafte na svetu

»Kot je dejal predsednik, se potrošniki trenutno soočajo z bolečinami na črpalkah,« je dejal predstavnik Bele hiše.

Sproščanje naj bi v ZDA začeli sredi ali konec decembra, prav tako so možni nadaljnji posegi za stabilizacijo trga.

Ameriške rezerve, ki se nahajajo v podzemnih skladiščih v zveznih državah Teksas in Louisiana, so največja zasilna zaloga nafte na svetu.

Trenutno je za 159-litrski sod severnomorske nafte za dobavo januarja treba odšteti 79,88 dolarja, kar je 18 centov več kot v ponedeljek. Za zahodnoteksaško lahko nafto, ki bo dobavljena januarja, pa je trenutno treba odšteti 76,66 dolarja oziroma devet centov manj kot dan prej.