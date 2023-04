Biden pozval Ruse, naj izpustijo ameriškega novinarja Evana Gershkovicha

Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj pozval Rusijo, naj izpusti ameriškega novinarja Evana Gershkovicha, ki ga ruske oblasti sumijo vohunjenja. Hkrati pa je zavrnil poziv uredništva časopisa Wall Street Journal, naj ZDA izženejo ruske novinarje.

Na vprašanje dopisnikov iz Bele hiše, kaj je njegovo sporočilo Rusiji glede Gershkovicha, je Biden po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odgovoril: »Izpustite ga.« Izgon ruskih novinarjev pa po njegovih besedah »trenutno ni v načrtu«.

»Čas aretacije se zdi kot premišljena provokacija«

Uredniški odbor časopisa Wall Street Journal je v prispevku, objavljenem v četrtek popoldne, pozval k izgonu ruskega veleposlanika v ZDA, pa tudi »vseh ruskih novinarjev, ki delajo tukaj«. »Čas aretacije se zdi kot premišljena provokacija, da bi osramotili ZDA in ustrahovali tuje medije, ki še vedno delujejo v Rusiji,« je zapisal.

Odgovorna urednica časnika Emma Tucker je v petek poslala zaposlenim na Wall Street Journalu sporočilo, v katerem je zapisala, da bodo »še naprej delali vse, kar je v njihovi moči, da bi dosegli Evanovo izpustitev«. »Vaša varnost in zaščita sta zame najpomembnejši in to bomo še naprej varovali ne glede na to, od kod poročate,« je dodala.

31-letnega novinarja so ruske oblasti priprle zaradi suma vohunjenja za vlado v Washingtonu. okrožno sodišče v Moskvi pa je zanj odredilo dvomesečni pripor. Ruska varnostna služba FSB je v izjavi navedla, da je Gershkovich po navodilih ameriške strani zbiral informacije, ki so predmet državne skrivnosti, in sicer o dejavnosti enega od podjetij ruske vojaške industrije.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v odzivu na poziv uredniškega odbora časopisa Wall Street Journal k izgonu ruskih novinarjev iz ZDA dejal, da »časnik to lahko reče, a se to ne bo zgodilo«. »Preprosto ni razloga za to,« je dejal. Dodal je, da so Gershkovicha »ujeli pri delu«.