Demokratski predsednik Joe Biden je v letošnjem govoru o stanju v državi obsodil zamere in maščevanje, svoj neuradno prvi večji predvolilni nastop letos pa je vendarle utemeljil na ostrem nasprotovanju prejšnjemu republikanskemu predsedniku in vodilnemu predsedniškemu kandidatu Donaldu Trumpu: »Od predsednika Abrahama Lincolna in državljanske vojne naprej svoboda in demokracija nista bili tako napadeni kot danes, tako doma kot v tujini.«