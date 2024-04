Biden: »Sem odrasel človek, ki tekmuje s šestletnikom«

»Sem odrasel človek, ki tekmuje s šestletnikom,« se je ameriški predsednik Joe Biden na ponorčeval iz svoje starosti in iz svojega republikanskega tekmeca za ponovni mandat v Beli hiši Donalda Trumpa. »Dobro se počutim!« Vsakoletna večerja Združenja dopisnikov Bele hiše je priložnost za zabavnejšo plat visoke ameriške politike ter bolj bleščečo novinarstva.

Na rdeči preprogi hotela Washington Hilton so se sinoči med skoraj tri tisoč udeleženci razkazovale zvezde kot Scarlett Johansson in njen soprog komik Colin Jost, Caitlyn Jenner, transspolni nekdanji olimpijski as in nekdanji soprog matrone Kris iz klana Jenner/Kardashian, ter številni novinarji in dopisniki. Med politiki je bilo mogoče videti podpredsednico Kamalo Harris s soprogom Dougom Emhoffom, demokratsko senatorko iz Minnesote slovenskih korenin Amy Klobuchar ter seveda predsednika Joeja Bidna s prvo damo Jill.

Igralka Scarlett Johansson in komik Colin Jost- Foto Nathan Howard Reuters

V znamenju časa so pred Hiltonom demonstrirali nasprotniki Izraela in nekateri med njimi so poskušali celo vdreti v hotel na Connecticut Avenue. Zahtevali so »konec genocida v Gazi« ter konec oboroževanja Izraela, slišati pa je bilo tudi klice »f..k Joe Biden«, bolj znane s Trumpovih zborovanj. Dobre volje v hotelu pa to ni motilo, kot so lahko Američani opazovali na neposrednem televizijskem prenosu.

»Hvala za topel sprejem, a ne bodite tako glasni, Donald posluša – zaspani Don!« se je demokratski prvak Biden ponorčeval iz svojega republikanskega tekmeca, ki mora dneve preživljati na sodiščih. Ponorčeval se je tudi iz sebe in soproge Jill, ki jo je menda skrbelo, kaj bo povedal. »Ne skrbi, sem ji dejal, to je kot vožnja s kolesom!« Biden je pred časom razvpito padel z njega.

Bolj kot Bidna so imeli govorci na tapeti prejšnjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Foto Tom Brenner/Reuters

Iz 81-letnega predsednika se je norčeval tudi komik Just. »Zelo rad sem v Washingtonu, ko sem bil zadnjič tu, sem v Beli hiši pozabil svoj kokain. Na srečo ga je predsednik dobro uporabil za svoj govor o stanju v državi.« Bidna mnogi sumijo starostnih težav in se sprašujejo, s čim si pomaga k boljšim trenutkom. Komika pa je demokratski predsednik spominjal na svojega starega očeta, pa ne le zato, ker je bil tudi ta Irec, ki ni pil alkohola: »Pri 95-letih je bil še vedno dober na stopnicah!« Biden je, nasprotno, večkrat spektakularno padel na njih in so mu jih zato na letalu Air Force One znižali ter predsedniku priskrbeli posebne čevlje.

Večino kritik je Jost vendarle prihranil za Trumpa, za Bidna je raje izrazil mnenje, da je spodoben človek in ga je zato volil tudi njegov stari oče, gasilec na Staten Islandu. Ta del New Yorka »v sedemdesetih odstotkih voli Trumpa in v štiridesetih Rudyja Giulianija, so pa tudi med državljansko vojno podpirali Britance,« je dodal.

Navzoči so glasno ploskali, kar bo nedvomno poskrbelo za zgražanje na desnemu polu ameriške družbe in medijev. Jost pa se je ponorčeval tudi iz novinarstva, saj naj bi 90 odstotkov ljudi informacije pridobivalo iz družbenih omrežij: »Sem bral na tik-toku!« Bolje kot novinar je ta čas po njegovem biti ilustrator na sodiščih, na katerih sodijo Trumpu, pa vendar: »Vaše besede govorijo resnico oblasti, prinašajo luč v temo – in urijo umetno inteligenco, ki vas bo kmalu nadomestila.«

Tudi igralka Fran Drescher je prišla v Washington. Foto Nathan Howard/Reuters

Za Združenje dopisnikov Bele hiše je vsakoletna večerja z najvišjimi politiki glavni vir dohodka za dejavnosti kot podpora novinarjem za pokrivanje Bele hiše in pojasnjevanje o pomembnosti svobode tiska ter prvega amandmaja k ameriški ustavi. Zasoljeno drage vstopnice so lahko plačali le tisti, katerih medijske hiše so članice združenja, in seveda znane osebnosti, ki so jih povabili.