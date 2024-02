Biden v Juliji in Daši Navalni vidi nadaljevanje Aleksejevega dela

Ameriški predsednik Joe Biden se je v četrtek med obiskom v San Franciscu srečal z vdovo ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, Julijo Navalno in hčerko Dašo ter jima izrekel iskreno sožalje, je sporočila Bela hiša. Navalni je minuli petek umrl v zaporu na skrajnem severu Rusije. Družina trdi, da je bil zastrupljen, njegova ekipa pa je sporočila, da v mrliškem listu piše, da je umrl naravne smrti.

Biden je izrazil občudovanje za pogum Navalnega in njegovo dediščino boja proti korupciji ter za demokratično Rusijo. Navalni je bil »človek neverjetnega poguma«, njegova vdova in njuna hčerka, ki študira na univerzi Stanford v Kaliforniji, pa to nadaljujeta, je dejal.

Žalujočima je predsednik dejal, da bodo ljudje po vsem svetu žalovali za Navalnim. FOTO: The White House Via Reuters

Predsednik je poudaril, da bodo ljudje po vsej Rusiji in svetu žalovali za Navalnim in se borili za svobodo, demokracijo in človekove pravice. Potrdil je, da bo njegova vlada danes objavila nove obsežne sankcije proti Rusiji kot odgovor na smrt Navalnega, zatiranja opozicije in brutalno ter nezakonito vojno v Ukrajini.

Bela hiša je pred tem izrazila podporo materi umrlega 47-letnika, ki se bori, da bi ji oblasti izročile njegovo truplo, da bi ga lahko dostojno pokopala. Potem ko so ji dostop do sinovih posmrtnih ostankov oblasti večkrat zavrnile, so ji ga v sredo le dovolile videti, a od nje zahtevajo, da privoli v zaseben pogreb, sicer trupla ne bodo izročili, je Ljudmila Navalna izjavila v videoposnetku, naslovljenem na ruskega predsednika Vladimirja Putina. To je potrdila tudi tiskovna predstavnica Navalnega Kira Jarmiš.

Ljudmili Navalni ne bodo izročili sinovega trupla, če ga ne pokoplje zasebno. FOTO: Alexei Navalny Youtube Channel Via Reuters

»Izsiljujejo me, postavljajo pogoje, kje, kdaj in kako naj pokopljejo Alekseja. To je nezakonito,« je v videu dejala Ljudmila Navalna. »Želijo me odpeljati na rob pokopališča k svežemu grobu in reči: Tukaj leži vaš sin. Temu nasprotujem. Želim, da bi tisti, ki jim je Aleksej drag, vsi, za katere je njegova smrt postala osebna tragedija, imeli možnost, da se od njega poslovijo,« je sporočila.

»Rusi ji morajo vrniti sina,« je v četrtek novinarjem dejal tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby.

Številne zahodne države odgovornost za smrt Alekseja Navalnega pripisujejo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki pa te še ni komentiral. Iz zapora v Sibiriji, kjer prestaja 25-letno zaporno kazen, pa se je oglasil opozicijski politik in vidni kritik Kremlja Vladimir Kara-Murza in Ruse pozval, naj kljub smrti Navalnega nadaljujejo boj za demokracijo.