Biden za prepolovitev toplogrednih izpustov do leta 2030

Ameriški predsednikdo leta 2030 načrtuje najmanj prepolovitev toplogrednih izpustov svoje države v primerjavi z letom 2005. Demokratski prvak je to obljubil pred virtualnim podnebnim vrhom, danes in jutri vodenem iz Bele hiše, na katerem je japonski premierdo leta 2030 naznanil njihovo zmanjšanje za 46 odstotkov v primerjavi z letom 2013 in ogljično nevtralnost do leta 2050. To za sredino stoletja napoveduje tudi demokratski predsednik ZDA, ki boj proti podnebnim spremembam in varovanje okolja vključuje v vse svoje vladne programe ter s tem radikalno spreminja politiko svojega republikanskega predhodnikaNa vrhu, ki ga je vodil zunanji minister, so virtualno nastopili tudi generalni sekretar OZN, kitajski voditelj, indijskibritanski, kanadski, nemška, francoski, ruskiin drugi, tisti, ki so se kot ZDA obvezali k še večji akciji od prejšnjih zavez, pa bodo morali radikalno spremeniti svoje gospodarstvo. Vsaj predsednik Biden je prepričan, da to prinaša izjemne priložnosti za ustvarjanje milijonov dobro plačanih delovnih mest in v ta namen doma predlaga gigantsko, 2,3 bilijonsko (2300 milijardno) investiranje v infrastrukturo in drugo. Poleg sredstev za avtoceste, železnice, mostove in podobno jih načrtuje tudi za zapiranje vrtin za nafto in plin ter napajanje električnih avtomobilov.Za Bidna je boj proti podnebnim spremembam moralni in gospodarski imperativ, predsednik Xi Jinping iz zdaj največje svetovne onesnaževalke Kitajske pa je spet poudaril odgovornost razvitih držav za zmanjševanje izpuhov doma in pomoč manj razvitim.