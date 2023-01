Biden zavrnil napotitev lovskih letal F-16 v Ukrajino

Po nedavni odločitvi Washingtona, da Ukrajini zagotovijo tanke abrams, je ameriški predsednik Joe Biden v ponedeljek zavrnil možnost, da bi ZDA Ukrajini poslale lovska letala F-16. Podobno je to v nedeljo izključil tudi nemški kancler Olaf Scholz, medtem ko francoski predsednik Emmanuel Macron dobave bojnih letal načeloma ne izključuje. Po odločitvi več držav, z Nemčijo in ZDA na čelu, da Ukrajini v boju proti ruski agresiji zagotovijo bojne tanke, so Ukrajinci potem želje razširili še na lovska letala.

Med drugim je svetovalec ukrajinskega obrambnega ministra Jurij Sak za ameriški medij The Hill kmalu po odločitvi o napotitvi 31 abramsov v Ukrajino dejal, da so zelo optimistični, da dobijo še vojaška letala. Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby je prejšnji teden dejal, da razume Ukrajince, da si želijo še več vojaške opreme, vendar trenutno nimajo nobene nove najave glede letal. Biden je nato v ponedeljek med obiskom države Maryland na novinarsko vprašanje, ali bodo ZDA poslale letala, odgovoril zgolj z »ne«.

Podobno je v nedeljo dejal že nemški kancler Scholz in k temu dodal, da Nemčija ne bo dovolila, da bi se vojna v Ukrajini razplamtela v konflikt med Rusijo in Natom. Razpravo o tem je poleg tega takoj po odločitvi za dobavo tankov leopard označil za prezgodnjo.