Biden: Ni pomembno, koliko si star, ampak koliko so stare tvoje ideje

»Če bi bil pameten, bi šel zdajle domov,« se je demokratski predsednik ZDA Joe Biden pošalil ob prihodu v kongres na govor o stanju v državi. V volilnem letu je bil govor res bolj podoben kot tradicionalnemu državniškemu podoben političnemu zborovanju. »Še štiri leta!« so navdušeno skandirali na demokratski polovici, na republikanski pa so bili trmasto tiho, nekateri celo z rdečimi čepicami Donalda Trumpa na glavah.

Biden je »mojega predhodnika« omenjal v samih negativnih povezavah, najbolj nezadovoljen pa je bil sedeč za njim videti republikanski predsednik predstavniškega doma Mike Johnson. Ko je podpredsednica Kamala Harris ob njem vstajala in ploskala, je majajoč z glavo obsedel na stolu.

Biden je takoj na začetku spomnil na nastop znamenitega demokratskega predsednika Franklina Roosevelta v isti dvorani januarja 1941, ko je v Evropi divjala vojna in je bil Hitler na pohodu, svoboda in demokracija pa pod napadom v svetu. »Od predsednika Abrahama Lincolna in državljanske vojne naprej svoboda in demokracija nista bila tako napadena kot danes.«

Republikanski predsednik predstavniškega doma Mike Johnson je med Bidnovim govorom zmajeval z glavo. Foto Kent Nishimura Getty Images Via Afp

Demokratski predsednik ZDA je omenil marširanje Putinove Rusije v Ukrajini in drugod po Evropi. »Če kdorkoli misli, da se bo Putin ustavil v Ukrajini, vam zagotavljam, da se ne bo. Ukrajina pa lahko ustavi Putina, če stojimo s njo in ji zagotovimo dovolj orožja.« Napadel je republikance, ki zaradi položaja na ameriških mejah zadržujejo pomoč Ukrajini, ter še posebej »prejšnjega predsednika«, ki je Putinu dejal, naj naredi, kar za vraga hoče. »To je nesprejemljivo!« Biden je pozdravil premiera Švedske Ulfa Kristerssona, katerega država je prav na dan govora vstopila v Nato, in ki je častno sedel ob strani prve dame Jill Biden.

Republikanska senatorka iz Arizone Katie Britt je v odgovoru nasprotne stranke opozorila na migrantsko krizo, ki jo je ustvaril Biden in ki je zahtevala življenja kot 22-letne študentke za medicinsko sestro Laken Riley pod roko venezuelskega migranta. Republikanci ne pristajajo na demokratske pozive k novi zakonodaji, od Bidna zahtevajo preklic 94 izvršnih zakonov, s katerimi je končal prejšnji red na meji, Demokratski predsednik je raje več pozornosti posvetil vdoru v kongres 6. januarja 2021 in zanikanju tedanjih volilnih rezultatov »mojega predhodnika«.

Poleg prve dame Jill Biden je na dan vstopa svoje države v Nato sedel švedski premier Ulf Kristersson. Foto Kevin Lamarque/Reuters

Donald Trump ta čas na večini raziskav javnega mnenja vodi v odločilnih nihajočih zveznih državah in tudi zato je bil Bidnov govor o stanju v državi tako strankarsko obarvan. Biden je demokratskim – in številnim drugim – volivcem obljubil vrnitev razsodbe o zvezni pravici do splava Roe proti Wadu, če mu bodo to omogočili na letošnjih novembrskih volitvah, z vsemi močmi je zagovarjal svoje gospodarske dosežke, ki mu jih republikanci odrekajo. Katie Britt je obsodila draginjo, zaradi katere je zaskrbljeno toliko ameriških družin, po Bidnovem prepričanju pa ameriškemu gospodarstvu zavidajo po vsem svetu. Brezposlenost je najnižja v petdesetih letih, je povedal in poudaril zakonodajo za vračanje proizvodnje polprevodnikov, prizadevanja za čisto energijo ter nadstrankarski zakon za obnovo infrastrukture. »Te države ni zgradil Wall Street, zgradil jo je srednji razred, in srednji razred so zgradili sindikati!«

Med obsodbo »ekonomije drobtinic s mize« je od bogatih ponovno zahteval, naj plačajo svoj delež družbi. »Čas je za zvišanje podjetniških davkov na najmanj 21 odstotkov.« Napovedal je pomoč pri nakupu prvega stanovanja in vstopu otrok v vrtec, pohvalil je nižanje cene zdravil. In odpravo dela študentskega dolga, ki jo je izvedel kljub drugačni odločitvi vrhovnega sodišča. Ponovil je sporno trditev o zmanjšanju proračunskega primanjkljaja in republikance obtožil, da bodo nižali pokojnine. Predsednik predstavniškega doma Johnson je spet zmajeval z glavo in z republikanskega dela dvorane je bilo slišati proteste.

Biden med pozdravljanjem prijateljskih poslušalcev. Foto Shawn Thew Via Reuters

Biden je politične nasprotnike pozval k omejevanju dostopa do strelnega orožja in med njegovimi gosti je bila sestra devetletne Jackie, ki je skupaj z 21 sošolci in učitelji padla pod streli množičnega morilca v teksaškem Uvaldeju. Govoril je tudi o krizi na Bližnjem vzhodu ter poudaril njen začetek s Hamasovim pokolom udeležencev izraelskega koncerta in prebivalcev kibucev. Med njegovimi gosti so bili sorodniki ameriških talcev, ki so jih s seboj odpeljali napadalci, predsednik ZDA pa je poudaril pravico Izraela za obračun s Hamasom. Hkrati ima Izrael po njegovem mnenju veliko odgovornost za nedolžne prebivalce Gaze, sam pa je ameriški vojski ukazal ustanovitev začasnega pristanišča na sredozemski obali Gaze za dostavljanje hrane, vode, zdravil in začasnih namestitev z velikimi ladjami.

Hutijske upornike iz Jemna, ki napadajo v Rdečem morju, je posvaril pred novimi napadi, za Kitajsko ocenil, da zastaja, medtem ko se Amerika dviguje. Zavzel se je za mir in stabilnost v Tajvanski ožini, doma pa za kaznovanje tihotapstva z mamilom fentanil in zavarovanje otrok na spletu. Rad bi zagotovil obete umetne inteligence in ukrepal proti njenim grožnjam. »Najpomembnejše vprašanje ni, kako star si, ampak koliko so stare naše ideje,« se je dotaknil očitkov zaradi telesnih šibkosti pri 81.letih. »Sovraštvo, jeza in maščevanje so med najstarejšimi idejami.«

Med njegovim nastopom pa je vendarle naredil tudi nekaj besednih spodrsljajev ter med drugim kongresnike povabil na ogled cene zdravil v Moskvo. Prislužil si je tudi besedni napad verjetnega izzivalca Donalda Trumpa, ki prepričuje, da je Putin Ukrajino napadel zaradi pomanjkanja spoštovanja do Bidna.