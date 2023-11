Bidnov pogled na rešitev kriz na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Biden je svoj pogled na reševanje »sveta na točki preloma s krizami na Bližnjem vzhodu in v Evropi« predstavil pred zadnjo zaostritvijo po nedeljski ugrabitvi izraelske tovorne ladje z 22 člani posadke v Rdečem morju, ki so jo izvedli proiranski jemenski Hutiji. V članku z naslovom ZDA ne bodo popustile pred izzivi Putina in Hamasa je demokratski prvak ocenil, da bodo te krize odločale o življenju prihodnjih generacij, ter se zavzel za mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev »z dvema državama za dve ljudstvi«.