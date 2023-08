Bidnove tehnološke prepovedi za Kitajsko

V nadaljevanju preberite:

Ameriški demokratski predsednik Joe Biden vsaj do Kitajske nadaljuje nacionalistično zunanjo in trgovinsko politiko republikanskega predhodnika Donalda Trumpa. Ne le, da še ni preklical visokih kazenskih carin, zdaj tudi bistveno omejuje ameriške tehnološke investicije v avtokratsko azijsko velikanko. V času vse večjih kitajskih gospodarskih težav je pričakovati nova trenja med vodilnima gospodarskima in vojaškima silama sveta.