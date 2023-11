BiH in Kosovo sta glavna vira skrbi za varnost Balkana

V nadaljevanju preberite:

Šef severnoatlantskega zavezništva Jens Stoltenberg je v Skopju zaključil tridnevni obisk držav Zahodnega Balkana. Kot je poudaril, je ta regija bistvena za varnost Evrope, neposredne vojne grožnje pa na Balkanu ne vidi. Odcepitvene grožnje v Bosni in Hercegovini, krhka varnost na Kosovu in zastoj v normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino pa je naštel kot ključne razloge za srkb glede varnosti na Zahodnem Balkanu.