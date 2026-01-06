  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Zaradi vremena na zahodnem Balkanu zaostrovanje razmer

    Agencija za vodno območje Jadranskega morja poroča o dvigu vodostaja vseh rek.
    Zaradi vremenskih razmer so v več delih države že razglasili izredne razmere. FOTO: Elektrodistribucija Srbije
    Galerija
    Zaradi vremenskih razmer so v več delih države že razglasili izredne razmere. FOTO: Elektrodistribucija Srbije
    R. I., STA
    6. 1. 2026 | 12:16
    6. 1. 2026 | 14:19
    4:01
    A+A-

    V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah obilne padavine povzročile poplave, plazove in izlivanje rek iz strug, poroča Jutarnji list. Civilna zaščita pri tem opozarja, da se lahko v prihodnjih dneh situacija še poslabša. 

    Voda je zalila hiše, ceste, obdelovalne površine in sadovnjake, v enem od naselij pa sta se že čez dan sprožila tudi zemeljska plazova, danes poroča javna radiotelevizija BHRT

    Meteorologi napovedujejo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar lahko povzroči še dodatne poplave in plazove. Takšne količine padavin so v državi imeli že jeseni 2024, ko je življenje izgubilo 27 ljudi. 

    Oblasti opozarjajo, da lahko intenzivne padavine ogrozijo življenje in zdravje prebivalcev, povzročijo motnje v prometu, prekinitve preskrbe z električno energijo in otežijo dostop do nekaterih naselij. 

    Prizadetim zagotovili zatočišče

    Agencija za vodno območje Jadranskega morja poroča o dvigu vodostaja vseh rek. Redna zaščita pred poplavami je razglašena na rekah Neretvi, Trebižatu, Buni in Radobolji. Potrdili so tudi razlitje lokalnih vodotokov ter hudourniške in mestne poplave. Poplavljenih je bilo več naselij in družinskih hiš.

    Gasilci so se odzvali tudi na poplavljanje podtalnice in meteornih vod v več mostarskih naseljih, v naselju Cim pa se je sprožil nov zemeljski plaz in odrezal osem hiš. 

    Medtem je ministrstvo za človekove pravice in begunce Bosne in Hercegovine sporočilo, da bodo za državljane, katerih domove ogroža močno deževje, zagotovili nastanitev v sprejemnem centru za begunce Salakovac v Mostarju. 

    Obilne padavine imajo tudi v Črni gori, kjer naraščajo reke in poplavljajo hudourniki ter povzročajo težave v prometu v več mestih in naseljih.

    Naraščajoče vode tudi v Srbiji

    Srbski državni hidrometeorološki zavod (RHMZ) je danes opozoril, da lahko ledeni dež, sneg in nizke temperature povzročijo resne motnje v prometu, preskrbi z električno energijo, toploto in živili ter obsežno škodo na prometni in energetski infrastrukturi.

    Zaradi vremenskih razmer so v več delih države že razglasili izredne razmere, najbolj skrb vzbujajoče pa je stanje ob reki Lim pri Prijepolju na jugozahodu države, kjer je reka na posameznih območjih že prestopila bregove in ogroža stanovanjske objekte. Nekatere družine so se preventivno umaknile, oblasti pa so prebivalce pozvale, naj ne zavračajo evakuacije, če bo ta potrebna, poroča srbska javna radiotelevizija RTS.

    Gasilci so se odzvali tudi na poplavljanje podtalnice in meteornih vod v več mostarskih naseljih, v naselju Cim pa se je sprožil nov zemeljski plaz in odrezal osem hiš. FOTO: Uprava za civilno zaščito in gasilstvo HNK
    Gasilci so se odzvali tudi na poplavljanje podtalnice in meteornih vod v več mostarskih naseljih, v naselju Cim pa se je sprožil nov zemeljski plaz in odrezal osem hiš. FOTO: Uprava za civilno zaščito in gasilstvo HNK

    Brez elektrike je več deset vasi na severozahodu države, ponekod je motena tudi preskrba z vodo. Z območja poročajo o podrtih drevesih in poškodovanih daljnovodih.

    V snegu tudi Hrvaška

    Sneg je pobelil tudi večino notranjosti države na Hrvaškem, zaradi česar veljajo številne omejitve v cestnem prometu, zlasti za tovornjake s prikolicami in vlačilce s polpriklopniki. V notranjosti Istre je zapadlo do deset centimetrov snega. V Pulju po poročanju lokalnih medijev obilno sneži po več kot 15 letih, pobelilo pa je tudi Reko.

    V Zagrebu so razmere kljub sneženju pod nadzorom, ceste pa ostajajo prevozne, medtem ko so iz največjega slavonskega mesta Osijek sporočili, da je mestna komunalna služba v zadnjih 24 urah porabila več kot 120 ton soli za posipanje pločnikov in cest.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Bosna in Hercegovinapoplavedeževjeplazvreme

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Kandidati

    Po letu zastojev v sredo nova kandidatna imena za guvernerja Banke Slovenije

    Pogovori s poslanskimi skupinami se približujejo dogovoru tudi pri ustavnih sodnikih in varuhu človekovih pravic.
    6. 1. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenija

    Težko pričakovana zimska idila (FOTO)

    Zdi se, da je upočasnjen promet le majhna cena za zimsko pravljico.
    6. 1. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pomemben član judovske skupnosti

    Kdo je 92-letni sodnik, ki bo sodil Nicolásu Maduru

    Alvin Hellerstein je sodil Trumpovemu odvetniku, producentu Harveyju Epsteinu in predsedoval civilnim odškodninskim tožbam po napadih 11. septembra.
    6. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Madžarska

    V 70. letu umrl madžarski filmski ustvarjalec Bela Tarr

    Eden njegovih najbolj znanih filmov je Satantango, 450-minutna priredba romana Krasznahorkaia Satanov tango.
    6. 1. 2026 | 13:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Konec svetega leta 2025

    Papež Leon XIV: Bomo po tem letu bolje prepoznali soseda v tujcu?

    Papež je zaključil sveto leto z zaprtjem posebnih svetih vrat v baziliki svetega Petra in pozval kristjane, naj prijazno ravnajo s tujci.
    6. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pomemben član judovske skupnosti

    Kdo je 92-letni sodnik, ki bo sodil Nicolásu Maduru

    Alvin Hellerstein je sodil Trumpovemu odvetniku, producentu Harveyju Epsteinu in predsedoval civilnim odškodninskim tožbam po napadih 11. septembra.
    6. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Madžarska

    V 70. letu umrl madžarski filmski ustvarjalec Bela Tarr

    Eden njegovih najbolj znanih filmov je Satantango, 450-minutna priredba romana Krasznahorkaia Satanov tango.
    6. 1. 2026 | 13:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Konec svetega leta 2025

    Papež Leon XIV: Bomo po tem letu bolje prepoznali soseda v tujcu?

    Papež je zaključil sveto leto z zaprtjem posebnih svetih vrat v baziliki svetega Petra in pozval kristjane, naj prijazno ravnajo s tujci.
    6. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo