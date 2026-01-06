Zaradi vremena na zahodnem Balkanu zaostrovanje razmer

V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah obilne padavine povzročile poplave, plazove in izlivanje rek iz strug, poroča Jutarnji list. Civilna zaščita pri tem opozarja, da se lahko v prihodnjih dneh situacija še poslabša.

Voda je zalila hiše, ceste, obdelovalne površine in sadovnjake, v enem od naselij pa sta se že čez dan sprožila tudi zemeljska plazova, danes poroča javna radiotelevizija BHRT.

Meteorologi napovedujejo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar lahko povzroči še dodatne poplave in plazove. Takšne količine padavin so v državi imeli že jeseni 2024, ko je življenje izgubilo 27 ljudi.

Oblasti opozarjajo, da lahko intenzivne padavine ogrozijo življenje in zdravje prebivalcev, povzročijo motnje v prometu, prekinitve preskrbe z električno energijo in otežijo dostop do nekaterih naselij.

Prizadetim zagotovili zatočišče

Agencija za vodno območje Jadranskega morja poroča o dvigu vodostaja vseh rek. Redna zaščita pred poplavami je razglašena na rekah Neretvi, Trebižatu, Buni in Radobolji. Potrdili so tudi razlitje lokalnih vodotokov ter hudourniške in mestne poplave. Poplavljenih je bilo več naselij in družinskih hiš.

Gasilci so se odzvali tudi na poplavljanje podtalnice in meteornih vod v več mostarskih naseljih, v naselju Cim pa se je sprožil nov zemeljski plaz in odrezal osem hiš.

Medtem je ministrstvo za človekove pravice in begunce Bosne in Hercegovine sporočilo, da bodo za državljane, katerih domove ogroža močno deževje, zagotovili nastanitev v sprejemnem centru za begunce Salakovac v Mostarju.

Obilne padavine imajo tudi v Črni gori, kjer naraščajo reke in poplavljajo hudourniki ter povzročajo težave v prometu v več mestih in naseljih.

Naraščajoče vode tudi v Srbiji

Srbski državni hidrometeorološki zavod (RHMZ) je danes opozoril, da lahko ledeni dež, sneg in nizke temperature povzročijo resne motnje v prometu, preskrbi z električno energijo, toploto in živili ter obsežno škodo na prometni in energetski infrastrukturi.

Zaradi vremenskih razmer so v več delih države že razglasili izredne razmere, najbolj skrb vzbujajoče pa je stanje ob reki Lim pri Prijepolju na jugozahodu države, kjer je reka na posameznih območjih že prestopila bregove in ogroža stanovanjske objekte. Nekatere družine so se preventivno umaknile, oblasti pa so prebivalce pozvale, naj ne zavračajo evakuacije, če bo ta potrebna, poroča srbska javna radiotelevizija RTS.

Brez elektrike je več deset vasi na severozahodu države, ponekod je motena tudi preskrba z vodo. Z območja poročajo o podrtih drevesih in poškodovanih daljnovodih.

V snegu tudi Hrvaška

Sneg je pobelil tudi večino notranjosti države na Hrvaškem, zaradi česar veljajo številne omejitve v cestnem prometu, zlasti za tovornjake s prikolicami in vlačilce s polpriklopniki. V notranjosti Istre je zapadlo do deset centimetrov snega. V Pulju po poročanju lokalnih medijev obilno sneži po več kot 15 letih, pobelilo pa je tudi Reko.

V Zagrebu so razmere kljub sneženju pod nadzorom, ceste pa ostajajo prevozne, medtem ko so iz največjega slavonskega mesta Osijek sporočili, da je mestna komunalna služba v zadnjih 24 urah porabila več kot 120 ton soli za posipanje pločnikov in cest.