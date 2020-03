Bill Clinton odkrito o razmerju z Monico Lewinsky

Monica Lewinsky. FOTO: Reuters

Hillary Clinton. FOTO: Reuters

Washington – Nekdanji demokratski predsednikkončno pojasnjuje razvpito razmerje s praktikantko v Beli hiši. V dokumentarcu, ki ga bodo predvajali na spletni videoteki Hulu, pravi, da je s tem lajšal tesnobo zaradi pritiskov predsedniškega položaja ter obžaluje, da je razmerje opredelilo dosedanje življenje tedaj 22-letne Monice.Danes 73-letni Bill Clinton pritiske predsedniške službe primerja z boksom, ki bi moral trajati petnajst rund, a se je že razteza na trideseto, razmerje z Monico Lewinsky pa je bila ena od stvari, s katerimi je zmanjševal svoj občutek tesnobe. »Nihče ne razmišlja o tveganjih, zato ljudje delamo neumnosti,« je povedal. »Nihče se ne usede in razmišlja o neodgovornem tveganju, ki je slabo za družino, državo in sodelavce, to se ne zgodi.«Nova priznanja so del dokumentarca o njegovi soprogi z naslovom »Hillary«, a vsaj za zdaj v ameriški javnosti bolj odmeva Clintonovo opravičilo Monici Lewinsky. Nekdanji predsednik se počuti grozno, da je bilo njeno življenje opredeljeno z njunim razmerjem, pravi, da jo že leta opazuje, kako poskuša zaživeti normalno življenje. A je treba po njegovem mnenju na neki točki na novo definirati normalno.Dokumentarec v štirih delih je posvečen Billovi soprogi Hillary od študentskih let do poraza na volitvah leta 2016 proti republikancu, še pred predvajanjem pa je v ameriški javnosti najbolj odmeval odlomek o Billu in Monici. Predsednik Clinton je bil zaradi škandala obtožen v predstavniškem domu, razrešitve ga je odrešil senat. Še leta 2018 je izjavljal, da Monici ni dolžan opravičila, a javnost tega ni sprejela naklonjeno: gibanje #MeToo je medtem dodobra spremenilo pogled na delovanje znanih in pomembnih ljudi.Bill Clinton v novem dokumentarcu pojasnjuje tudi, kako se je spravil z ženo, potem ko ji je najprej lagal o izvenzakonskem razmerju. Hillary pravi, da jo je moževo priznanje laganja sesulo, bila je zelo prizadeta, že prej je povedala, da sta se udeležila zelo bolečega svetovanja za pare. Bill v dokumentarcu tudi pove, kako težko je bilo vse priznati hčerki Chelsei. Nekdanji predsednik pravi, da je danes popolnoma druga oseba, tedaj pa je »s stvarmi, ki sem jih delal« lajšal svojo tesnobo. »Življenje vsakogar pozna pritiske in razočaranja, groze, strahove, karkoli.« Noče se braniti, hoče samo pojasnjevati, še vedno pa se počuti grozno. »Če ne bom sam povedal svoje zgodbo, kdo jo bo?«