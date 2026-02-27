Bill Clinton zaslišan zaradi vezi z Epsteinom

Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton je v uvodni izjavi na zaslišanju pred kongresniki, ki preiskujejo ozadje afere Epstein, zatrdil, da ni vedel za zločine, ki jih je zagrešil pokojni pedofil ter znanec slavnih in vplivnih. »Ničesar nisem videl in ničesar nisem storil narobe.«

Visoki demokrat je dodal, da bi v nasprotnem primeru znanca prijavil, konec koncev je sam odraščal sredi družinskih zlorab. Kljub temu se je moral opravičiti za 27 poletov na zasebnem letalu Jeffreyja Epsteina, imenovanem Lolita ekspres, ter najmanj šestnajst Epsteinovih obiskov v Beli hiši. Devetinsedemdesetletni nekdanji ameriški predsednik se je že prej zagovarjal, da se je z Epsteinom srečeval zaradi dobrodelnih in drugih poslov, stike z njim naj bi prekinil že pred prvo obtožbo zaradi prostituiranja mladoletnice leta 2008 na Floridi. Nekatera srečanja dokazujejo tudi fotografije z mladimi dekleti in Ghislaine Maxwell, posnete v bazenih in med masažami. Epsteinova prijateljica zaradi sodelovanja pri spolnih zlorabah mladoletnic prestaja dvajsetletno zaporno kazen.