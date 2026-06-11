Bill Gates o tem, kako ga je Epstein poskušal izsiljevati za prijateljstvo

Milijarder Bill Gates je v sredo na zaslišanju pred kongresnim odborom zanikal prijateljevanje s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Gates je povedal, da je z Epsteinom pretrgal vezi, ko je ugotovil, da mu ta ne bo mogel pomagati pri zbiranju dobrodelnih sredstev za njegove človekoljubne projekte, poroča BBC.

Gates se je prostovoljno udeležil zaslišanja za zaprtimi vrati v Washingtonu. Odboru je menda zaupal več imen pomembnih oseb, ki jih je Epstein predstavil kot potencialne donatorje za dobrodelne projekte. Gates je še pojasnil, da se je njegovo poznanstvo z Epsteinom začelo leta 2011, tri leta po tem, ko je bil Epstein na Floridi obsojen zaradi nagovarjanja k prostituciji. Po njegovih besedah sta se srečevala predvsem zaradi pogovorov o morebitnem financiranju njegovih dobrodelnih pobud.

Gates je spregovoril tudi o nezvestobi do svoje žene Melinde Gates. V uvodni izjavi je dejal, da je Epstein poskušal izkoristiti informacije o njegovi nezvestobi in številne lažne trditve za pritisk, da bi z njim znova vzpostavil stik.

Med dokumenti, ki jih je januarja objavilo ameriško pravosodno ministrstvo, so tudi osnutki elektronskih sporočil, pripisanih Epsteinu, v katerih so navedene različne nepreverjene in sporne obtožbe o Gatesovem zasebnem življenju. Gates je te trditve zavrnil kot neresnične, priznal pa je, da je imel zunajzakonska razmerja.

Epstein je bil »zbiratelj prijateljev«

Člani komiteja so sklenili, da je bil na podlagi Gatesovega pričanja Epstein »zbiratelj prijateljev«. Republikanski član odbora Tim Burchett je dejal, da se je Epstein rad obkrožal z vplivnimi in slavnimi ljudmi, se z njimi fotografiral ter tako krepil svoj ugled in vpliv. Po njegovem mnenju je prav na ta način pridobival zaupanje pomembnih posameznikov.

Predsednik odbora James Comer med pogovorom z novinarji po zaslišanju Billa Gatesa. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Gates je v uvodni izjavi na zaslišanju dejal, da Epsteina ni nikoli niti videl pri izvajanju kaznivih dejanj niti ni slutil, da bi bil lahko vpleten v takšne aktivnosti. »Nikoli nisem šel na njegov otok, ranč ali dom na Floridi. Nikomur nisem škodoval,« je povedal in dodal, da upa, da bodo Epsteinove žrtve dosegle pravico, ki si jo zaslužijo.

Pri tem je poudaril, da obžaluje vsako minuto, ki jo je preživel z Epsteinom, in ponovil svojo prejšnjo izjavo, da je bil »eden od mnogih ljudi, ki obžalujejo, da so ga sploh poznali«. Dejal je tudi, da je od začetka jasno povedal, da Epstein ne bo imel nobene vloge v njegovi fundaciji in da za svoje sodelovanje ne bo prejel nikakršnega plačila.

Zakaj se ni Gates pozanimal o Epsteinovi preteklosti

Po Gatesovih besedah je dokončno prekinil stike z Epsteinom leta 2014. Takrat je spoznal, da skupina ljudi, ki jo je Epstein predstavil kot potencialne donatorje, nima resnega interesa za financiranje njegovih projektov.

»Takrat sem ugotovil, da Epstein nikoli ne bo izpolnil svojih obljub. Povedal sem mu, da ne bomo nadaljevali sodelovanja, in prenehal komunicirati ter se srečevati z njim,« je dejal.

Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epstein FOTO: U.S. Justice Department/Reuters

Na zaslišanju so zakonodajalci Gatesa spraševali tudi, kako je mogoče, da ni podrobneje preveril Epsteinove preteklosti, čeprav so bile številne informacije o njegovi obsodbi že javno znane. Gates je priznal, da je vedel za neko »18-mesečno zadevo«, ki je omejevala Epsteinova potovanja, vendar njegovega ozadja ni dovolj temeljito preveril.

Epstein je leta 2019 storil samomor v zaporniški celici, medtem ko je čakal na sojenje zaradi novih obtožb trgovine z mladoletnicami za spolne namene. Njegova dolgoletna sodelavka Ghislaine Maxwell medtem prestaja 20-letno zaporno kazen.