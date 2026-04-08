Bill Gates pred kongresom o stikih z Epsteinom

Bill Gates, soustanovitelj Microsofta, bo junija pričal pred ameriškim kongresom v okviru preiskave, ki se osredotoča na njegove stike z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, poroča BBC. To informacijo so že potrdili tudi člani kongresa.

Gates je najnovejša slavna oseba, ki je pristala na pričanje pred Odborom za nadzor predstavniškega doma, ki preiskuje Epsteinove dejavnosti. Ob tem je podjetnik in filantrop izjavil, da se veseli odgovarjanja na vsa vprašanja odbora, njegova obravnava pa bo potekala 10. junija.

Gates sicer ni bil obtožen spornega ravnanja s strani nobene od Epsteinovih žrtev, in vključitev njegovega imena v preiskovalne spise ne pomeni nujno, da je vpleten v kakršnokoli kaznivo dejanje. Več podrobnosti o Gatesovi komunikaciji in odnosih z Epsteinom je vključenih v več kot tri milijone dokumentov, ki jih je letos objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje. Kljub vsem dostopnim dokumentom pa marsikaj še vedno ostaja nerazkrito.

Novembra lani je ameriški predsednik Donald Trump podpisal zakon, ki ga je sprejel kongres, in ki od ministrstva za pravosodje zahteva objavo vsega z Epsteinom povezanega gradiva. S tem je predsednik omogočil, da so v javnost prišle tudi podrobnosti o Gatesovih povezavah s tem spolnim prestopnikom.

Gates je svoje stike z Espteinom sicer pojasnil tudi na srečanju s sodelavci svoje dobrodelne fundacije, ter prevzel odgovornost za svoja dejanja. Po poročanju Wall Street Journala naj bi zaposlenim dejal, da je imel dve razmerji z ruskima ženskama, za kateri je Epstein vedel, in dodal: »Storil in videl nisem nič nezakonitega.«

Stiki omejeni na skupne večerje

Kasneje letos je Gates v intervjuju za 9News v Avstraliji javno spregovoril o svojih stikih z Epsteinom, pri čemer je dejal, da so bile njegove interakcije omejene na večerje, ter da nikoli ni obiskal Epsteinovega otoka. »Obžalujem vsako minuto, ki sem jo preživel z njim in se opravičujem, da sem to storil,« je povedal.

V izjavi za BBC je Gatesov tiskovni predstavnik povedal, da se Microsoftov soustanovitelj ni nikoli udeleževal zabav spolnega prestopnika, ter da ni bil udeležen v nobenih nezakonitih dejavnostih. »Gospod Gates priznava, da je bilo znanstvo z Epsteinom resna napaka, vendar nedvoumno zanika kakršnokoli neprimerno ravnanje v povezavi z njim ter grozljivimi dejavnostmi, v katere je bil vključen.«

Odbor za nadzor predstavniškega doma je pismo z zahtevo Gatesovega pričanja izdal 3. marca, pred odborom pa bodo pričale tudi druge znane osebnosti. Med drugim sta Bill Clinton in njegova žena, nekdanja državna sekretarka Hillary Clinton, pred odborom pričala že februarja.