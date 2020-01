Bin Salman domnevno vdrl v Bezosev telefon

Okuženo sporočilo preko WhatsAppa

Jeff Bezos in Lauren Sanchez sta se 16. januarja letos prvič javno sprehodila po rdeči preprogi na Amazonovem dogodku v indijskem Mumbaju. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Riad znova negira

Zasebni telefon, najbogatejšega Zemljana, ustanovitelja Amazona in vesoljskega podjetja Blue Origin, ob tem tudi lastnika Washington Posta, katerega sodelavec je bil umorjeni savdski disidentski novinar, naj bi bil maja leta 2018 žrtev savdskih hekerjev, piše britanski Guardian.Vdor naj bi se po naročilu savdskega princazgodil pet mesecev pred pred Hašodžijevo likvidacijo na savdskem veleposlaništvu v Istanbulu na začetku oktobra. Ameriška Cia je neposredno odgovornost za umor pripisala princu. Dvor v Riadu povezave princas Hašodžijevo likvidacijo vztrajno zanika, so pa na procesu za zaprtimi vrati zanjo pet ljudi obsodili na smrtne kazni . Hašodžijevo smrt so označili za posledico spodletele neuradne operacije.Vdor v Bezosev telefon naj bi se zgodil neposredno po naročilu princa, in sicer tako, da naj bi mu ta s svojega zasebnega telefona poslal okuženo video sporočilo preko aplikacije WhatsApp. Kot piše Guardian, digitalni forenziki menijo, da je okuženo sporočilo prišlo s številke, ki jo uporablja savdski princ.Neimenovani viri so Guardian informirali, da je do okužbe prišlo 1. maja leta 2018, ko naj bi iz Bezosevega telefona v nekaj urah prenesli veliko količino podatkov. Guardian domneva, da bi utegnila imeti vest o prinčevem domnevnem organiziranju vdora v telefon ustanovitelja Amazona izjemno negativen vpliv na bin Salmanova prizadevanja, da bi v Savdsko Arabijo pritegnil tuje investitorje.V ospredje se znova vračajo vprašanja glede tega, kako je lahko do zaupnih podatkov o Bezosu prišel ameriški rumeni časopis National Enquirer. Spomnimo, ta se je leta 2018 dokopal do fotografij in sporočil, ki jih je milijarder pošiljal ljubici, nekdanji televizijski voditeljici, in jih tudi objavil. Bezos in njegova tedanja soprogasta le dan pred objavo sporočila, da se ločujeta. izsiljevala. Bezos je kasneje izjavil, da ga sta ga National Enquirer oziroma družba American Media Inc (AMI), pod katero sodi, Že tedaj je tudi opozoril na na povezave AMI s Savdsko Arabijo. Vodja Bezoseve varnostne službeje opozoril tudi na tesne stike izvršnega direktorja AMIs savdskim princem.V Riadu so domnevo, da bi bil Bezosev telefon tarča njihovih aktivnosti, negirali že ob teh domnevah. Guardian sicer piše, da bi utegnil biti Bezos Savdijcem pomembna tarča predvsem zaradi lastništva Washington Posta in pisanja tega časopisa o Savdski Arabiji. Objavljal je Hašodžijeve kritične stolpce. Denimo o Bin Salmanovi kampanji represije proti aktivistom in intelektualcem.»Verjetno je verjel, da bo, če bo dobil kaj o Bezsu, lahko vplival na pisaje Washington Posta o Savdski Arabiji,« je Guardianu domnevo o prinčevem vdoru v Bezosev telefon komentiral, ki je služil v varnostnem svetu nekdanjega ameriškega predsednika»Jasno je, da Savdijci nimajo meja glede tega, kaj so pripravljeni storiti za zaščito in napredovanje Mohameda bin Salmana, ne glede na to, ali gre za vodjo enega največjih svetovnih podjetij ali za savdskega disidenta,« je dodal.Guardian se je za komentar obtožbe obrnil na savdsko veleposlaništvo v Washingtonu. Odgovora ni dočakal, so pa Savdijci preko twitterja obtožbe javno označili za absurdne.