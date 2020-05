Bin Salmanovo uvajanje varčevalnih ukrepov

Rekordno nizke cene nafte in zaprtje »nenaftnega gospodarstva« so potegnili v gospodarsko in politično krizo tudi Savdsko Arabijo, ki je z nezmanjšanim črpanjem nafte v času pandemije precej pripomogla k zlomu naftnega trga. Savdski dvor, ki ga pretresajo spletke, se je moral odzvati.Savdsko gospodarstvo, tako rekoč monokultura, bo zaradi naftne krize bistveno manj prizadeto od držav, v katerih je proizvodnja nafte dražja (ZDA) oziroma so bile kot naftne izvoznice že pred izbruhom pandemije in zamrznitvijo gospodarstva po svetu v zelo slabem stanju (Venezuela, Iran, Nigerija, Kazahstan, Angola …). A kljub obilnim deviznim ...